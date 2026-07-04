Publié le 4 Jul 2026 - 08:19

Violence à l'hémicycle

 

Les femmes leaders engagées pour la parité, la Démocratie et la République se démarquent des actes de violence survenus dans l’enceinte de l’hémicycle il y a quelques jours. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, elles sont plusieurs à fustiger les comportements “inadmissibles et indignes” des représentants du peuple. “Ces scènes de violence observées au sein de l'hémicycle sont profondément regrettables.

Elles portent atteinte à l'image de notre Parlement, fragilisent la confiance des citoyens envers les institutions et sont contraires aux valeurs de dialogue, de respect et de tolérance qui fondent notre démocratie”, ont-elles dénoncé.  Rappelant que la parité est une conquête démocratique majeure, les signataires appellent tous les protagonistes à les préserver en faisant preuve d’exemplarité. “Les femmes députées incarnent l'espérance de nombreuses Sénégalaises.

Leur présence dans les institutions doit demeurer un symbole de responsabilité, de sagesse, d'intégrité, de promotion de la paix, de cohésion sociale et de dialogue républicain”, ont prôné les signataires. Refuser la partisanerie et toute forme de manipulation, pour elles, est un devoir qui doit se traduire dans les comportements comme dans tous les actes posés. Par ailleurs, les signataires ont invité au dialogue avant toute réforme devant toucher à la charte fondamentale du Sénégal.

Section: 
social
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