Au cœur de la retraite spirituelle du Daaka de Médina Gounass se trouve une pratique fondamentale qui en constitue l’essence : le Zikr, l’évocation constante du nom divin. Cette pratique millénaire, magnifiée par la tradition soufie de la Tidjaniya, trouve dans le cadre du Daaka une intensité et une profondeur particulières.

Le Zikr, qui signifie "rappel" ou "évocation", désigne la mention du nom de Dieu par des formules répétées ou par la simple présence du cœur. Le Coran y appelle clairement : "Évoquez Dieu d’une façon abondante" et "C’est par le Zikr de Dieu que les cœurs s’apaisent". Dans la Tidjaniya, le Zikr est une véritable science spirituelle. Thierno Mouhamadou Seydou Ba en était un maître accompli, héritier d’une chaîne vivante de transmission, qu’il a su préserver et implanter à Médina Gounass.

D'après Seydi Diallo, enseignant à l'IEF de Kaolack, le Daaka se distingue par des pratiques spécifiques, notamment les 12 000 Salatoul Fatiha et les 41 Sayfiyou. Ces nombres ne relèvent pas du hasard ; ils répondent à une discipline spirituelle précise, héritée de la tradition de Sidi Ahmed Tidiane. La Salatoul Fatiha, prière sur le Prophète, occupe une place centrale. Sa répétition crée une atmosphère de bénédiction intense. Quant au Sayfiyou, il rassemble istighfar, salat et tawhid dans une formule complète, profondément transformatrice, dit-il.

"L’une des réalités les plus marquantes du Daaka est la puissance du Zikr collectif. Des milliers de voix, unies dans le même rythme, sous le ciel d'Abi Samghun… À la tombée de la nuit ou dans la fraîcheur de l’aube, ces invocations montent comme une seule respiration. Lorsque des milliers de cœurs battent au rythme du même Zikr, c’est comme si le monde entier respirait la présence divine", explique M. Diallo.

Le Zikr, au Daaka, se déploie à plusieurs niveaux. « Le Zikr de la langue est audible et rythme les rassemblements. Le Zikr du cœur, plus discret, s’installe dans les moments de silence. Le Zikr de l’être tout entier devient un horizon lorsque chaque souffle, chaque geste, chaque pensée devient évocation. Le Zikr de la langue est comme la pluie ; celui du cœur est comme la source. Cette intensité produit des effets profonds », renseigne-t-il.

Ainsi, malgré la chaleur, la fatigue et les conditions simples, beaucoup ressentent une énergie nouvelle, selon le sieur Diallo. Qui déclare : « Le corps s’efface, porté par une force intérieure. Les émotions s’apaisent. Les tensions se dissipent. Le cœur se stabilise. L’esprit, libéré du flux incessant des pensées, devient plus clair, plus réceptif. Et parfois, dans ces instants rares, quelque chose s’ouvre : une proximité, une présence, difficile à décrire… mais impossible à oublier. Le Zikr agit également comme une protection ».

Poursuivant ses explications, il confie : "le Zikr construit autour du croyant une forteresse intérieure, le préservant des troubles du nafs et des suggestions négatives. Mais cette protection n’est pas mécanique. Elle est le fruit d’un cœur habité. Comme le disait Thierno Mouhamadou Seydou Bâ : 'Lorsque le cœur est rempli de lumière, l’obscurité ne peut y entrer.' Dans la vision de la Tidjaniya, le Zikr est aussi un pont entre le visible et l’invisible. Il relie l’homme à une réalité plus vaste, où toute la création célèbre Dieu."

Au Daaka, cette perception s’affine car le vent, le silence, les voix… tout semble participer à cette louange. Le Daaka est aussi un lieu de transmission. Les enseignements de Thierno Mouhamadou Seydou Bâ, à travers ses enregistrements audios, continuent de guider les participants. Ils ne sont pas seulement écoutés, ils sont vécus. Sous la direction du Khalif Thierno Amadou Tidiane Bâ, ces enseignements prennent corps. Ils deviennent un modèle incarné.

Mais le véritable enjeu dépasse les dix jours. Ce qu’explique Seydi Diallo : « Le Zikr du Daaka n’a de sens que s’il continue après, dans la vie quotidienne, dans le travail, dans les relations. Le véritable Zikr est celui qui continue à battre comme un cœur. Dans un monde marqué par la dispersion et le bruit, le Zikr apparaît comme un recentrage essentiel. Le Daaka de Médina Gounass offre, à travers le Zikr collectif, cette opportunité rare : se reconnecter, s’unifier, se rapprocher d'Allah. Car comme le rappelle le hadith qudsi : 'Je suis avec Mon serviteur lorsqu’il M’évoque.' Le Daaka est une immersion dans cette présence. Et celui qui y entre sincèrement n’en ressort jamais tout à fait le même.".

CHEIKH THIAM