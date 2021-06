Hospitalisé depuis son arrêt cardiaque survenu lors du match contre la Finlande (0-1) le 12 juin, Christian Eriksen (29 ans, 110 sélections et 36 buts) est sorti de l'hôpital, annonce ce vendredi la Fédération danoise. Le joueur de l'Inter Milan, qui s'est fait poser un défibrillateur, a été opéré avec succès et "va rentrer chez lui et passer du temps avec sa famille".

"Merci pour le nombre incroyable de messages, c'est un sentiment incroyable. L'opération s'est bien passée et je vais bien compte tenu des circonstances. C'est génial d'avoir revu les gars après leur fantastique match hier soir (défaite 1-2 contre la Belgique). Nul besoin de dire que je les soutiendrai lundi contre la Russie", a écrit le milieu offensif dans un message relayé par la Fédération.