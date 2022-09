La perte d’une vie humaine est toujours un drame quelles que soient les circonstances. l’AFEMS présente ses sincères condoléances à la famille de la défunte. Le décès de Doura Diallo nous rappelle douloureusement qu’aucune femme ne devrait perdre la vie en donnant la vie. Quelques mois après que les agents de santé aient payé un lourd tribut et reçu des félicitations pour leur professionnalisme dans la gestion de la Covid 19, mieux gérée au Sénégal que dans beaucoup de pays y compris les plus nantis, voici que suite à des drames survenus dans les structures sanitaires du pays, ce même personnel de santé est systématiquement placé en garde à vue.

Que s’est-il passé à Kédougou ?

Une femme et le bébé qu'elle portait sont décédés dans la nuit de mardi 30 août lors de l'accouchement au Centre de Santé de Kédougou. Trois professionnels de santé (Gynécologue, Infirmier Anesthésiste et Infirmier du bloc opératoire) ont été placés en garde à vue et un communiqué de presse du procureur a été diffusé faisant état « d’homicide volontaire, de complicité et forte négligence ».

La défunte, diabétique, a eu 3 accouchements dont le dernier par césarienne. Elle a débuté son suivi prénatal au poste de Santé de Dalaba dans la commune, d’où elle a été référée au centre de santé pour une prise en charge par le gynécologue. Ce dernier a prescrit 45 jours auparavant, un accouchement par césarienne qui a été programmé car elle ne devait pas entrer en travail compte tenu de sa situation médicale durant cette grossesse.

Cette prescription n’a pas été suivie, puisque le jour du drame, elle est arrivée en travail au Centre de santé, après plusieurs tentatives pour être prise en charge au poste de santé. A son arrivée au Centre de santé, le pronostic vital de la mère et du bébé était engagé. L’équipe médicale l’a admise au Bloc chirurgical et a communiqué avec la famille durant l’intervention. Malgré le traitement effectué, les décès de la mère et du bébé ont été constatés.

Le procureur, informé des décès, a déclenché une procédure plaçant l’équipe médicale en garde à vue et a diffusé un communiqué de presse dont voici quelques extraits :

« ... les manœuvres du gynécologue pour extraire le nouveau-né ont causé le décès du nouveau-né. Le billet de mort de l’enfant venait d’être froidement acté par ces actes dits médicaux pour ne pas dire radicaux».

« A l’analyse des faits, une forte négligence médicale, une incompétence notoire ainsi qu’un manquement manifeste aux règles élémentaires de la médecine ont été relevés»...

S’agit-il d’une faute médicale ?

Il n’y a aucune faute médicale ! Ceci a été confirmé par l’audit commandité par le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale et par le comité d’experts de l’ASGO.

Devant le tableau clinique présenté par la patiente à l’arrivée au centre de santé, toutes les techniques utilisées rentrent dans le cadre des procédures de prise en charge reconnues et