Les membres du comité d’organisation ont affiché leurs inquiétudes quant à la disponibilité en quantité du liquide précieux, lors du Magal de Touba prévu jeudi prochain.

Une réunion d’évaluation des engagements pris par le gouvernement s’est tenue hier à Touba. Dans son rapport, le gouverneur de la région de Diourbel est revenu sur les engagements pris par les différents services impliqués dans l’organisation du Magal. ‘’Pour le secteur de la santé, 95 % des engagements ont été respectés. Mieux, le nombre d’ambulances a été augmenté par le ministre de la Santé qui l’a porté à 25. Pour le volet hygiène, les lieux ciblés ont été désinfectés à 100 %. Pour le cadre de vie, c’est un pourcentage de 100 % réalisé et cela a été rendu possible grâce à la journée de nettoiement du 29 août passé. Pour le volet hydraulique, c’est un taux de réalisation de 84 %.

Il faut noter que les quatre nouveaux forages sont mis en service et tous les réservoirs d’eau sont remplis. Pour l’assainissement, c’est un taux de 90 %. D’ailleurs, des opérations coups de poing pour lutter contre les inondations ont été exécutées. Je dois dire que sur 137 demandes reçues, les 133 ont été réalisés. À ce jour, nous sommes à 96 % de réalisation. Les 4 % qui restent sont constitués de gros travaux comme la route de Darou Salam’’, informe Ibrahima Fall.

Pour les secteurs du commerce et de l’élevage, les stocks sont disponibles et les contrôles se font de façon inopinée. En sa qualité de président du comité d’organisation du Magal, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre est revenu largement sur le sens de l’événement et sa contribution dans l’économie nationale. Il a aussi déclaré, pour étayer ses propos sur les rentrées d’argent du Magal, qu’un opérateur de transfert d’argent l’a informé avant-hier qu’en moins de 48 heures, 40 milliards d’argent ont été envoyés au Sénégal.

Par ailleurs, pour ce Magal, Serigne Ousmane Mbacké a fait part de ses inquiétudes pour d’éventuels manques d’eau. D’ailleurs, confie Serigne Ousmane Mbacké, ‘’des chefs religieux ne cessent de m’appeler pour s’inquiéter du débit lent des robinets et même de l’inexistence du liquide précieux’’. D’ailleurs, l’ancien gouverneur Moustapha Dieng, Président du comité Maou Rahmati pour une eau de qualité et en quantité à Touba, a les mêmes inquiétudes. D’après lui, il urge de revoir le réseau, car, en dépit de la mise en service de quatre forages, l’eau n’est pas, à ce jour, suffisante. Pour lui, si les pannes électriques occasionnées par la Senelec ne sont pas résolues à temps, cela pourrait avoir un impact sur la distribution du liquide précieux.

Au niveau de l’Ofor, le directeur général Alpha Bayla Guèye a laissé entendre que l’objectif était de 14 000 m3. Mieux, dit le directeur général de l’Ofor, l’enquête de satisfaction des usagers faite par son service auprès des populations qui habitent vers le centre hospitalier national Matlaboul Fawzeinya a montré que ces derniers ne sont pas d’accord sur la mise en place de ce forage. Il a informé qu’une revue pour diagnostiquer le réseau sera faite tout prochainement.

Le ministre de l’Intérieur, qui présidait la réunion, les a rassurés. ‘’Ce que l’État avait pris comme engagements, il l’a réalisé. Je voudrais demander au gouverneur que la cadence soit accélérée pour la mise en service du forage de Darou Khoudoss, parce que c’est le quartier où souvent on note beaucoup de ruptures et de manques d’eau’’, a dit Antoine Félix Diome.

Pour le maire, toutes les doléances formulées à l’endroit de la collectivité territoriale ont été satisfaites. Abdoul Ahad Ka a loué la parfaite collaboration qui existe entre la mairie et les services impliqués dans le Magal. Selon lui, ‘’30 motopompes ont été achetées par la municipalité de Touba. Et cet appui a un impact sur des quartiers de Ndamatou, Nguelemou et Keur Niang. Je dirais qu’à ce niveau, 95 % des doléances soumises à la collectivité territoriale dans le cadre de la lutte contre les inondations ont pu se faire. Nous avons aussi beaucoup collaboré avec l’association Touba ça Kanam. La municipalité est venue en aide au secteur de la santé’’.

Le général Mor Seck du groupement national des sapeurs-pompiers a établi son quartier général à Touba pour que toutes les zones inondées soient débarrassées des eaux.

Boucar Aliou Diallo(Diourbel)