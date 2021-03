Alors que la FIFA va procéder à des tests pour modifier la règle du hors-jeu (voir ici), Marco van Basten a une autre idée. L'ancien attaquant néerlandais propose de... supprimer les hors-jeu ! "Je suis convaincu que ce n'est pas une bonne règle. J'aimerais au moins l'essayer pour montrer que le football est aussi possible sans la règle du hors-jeu. Je suis convaincu que le football serait meilleur sans elle", a déclaré le triple Ballon d'Or à Sky Sports.

Le champion d'Europe 1988 estime que cette suppression du hors-jeu rendra le football "plus spectaculaire et plus intéressant", tout en conservant un aspect tactique intéressant. "Si les attaquants peuvent se déplacer derrière les défenseurs, il y a beaucoup plus de possibilités de buts. Cela rendra la défense plus difficile. D'un autre côté, lorsque vous défendez s'il n'y a pas de hors-jeu, vous pouvez toujours avoir un ou deux joueurs éloignés afin que, lorsque vous recevez le ballon, vous puissiez le transmettre à vos attaquants dans l'autre moitié du terrain. L'équipe attaquante devra être beaucoup plus consciente qu'aujourd'hui, car le terrain s'agrandit", explique le Batave. Convaincus ?