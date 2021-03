Annoncé dans le viseur de plusieurs cadors européens comme Manchester City, le Real Madrid, Chelsea et le FC Barcelone, l'attaquant Erling Håland (20 ans, 21 matchs et 21 buts en Bundesliga cette saison) aurait de plus en plus de mal à cacher ses envies de quitter le Borussia Dortmund, qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions mais décevant 5e en Bundesliga.

Présent ce lundi en conférence de presse avec sa sélection, le phénomène norvégien a répondu aux spéculations.

"J'ai encore un contrat de trois ans. Je ne suis pas contrarié par cela", a assuré le jeune prodige, dont le départ l'été prochain est loin d'être acquis. En effet, le BvB a fixé le prix de son buteur à 150 millions d'euros et dans le contexte actuel, avec la crise financière liée à la pandémie de Covid-19, ses prétendants pourraient attendre l'été 2022 pour passer à l'action, lorsque sa clause de départ fixée à 75 M€ deviendra active.