Compositions des équipes : Mozambique : Ivan Urrubal - Domingos Macandra, Edson Sitoe, Martinho Thauzene, Edmilson Dove - Amade Momade, Manuel Kambala, Shaquille Nangy - Witiness Quembo (30e, Melque Alexandre), Stanley Ratifo (77e, Carvalho), Gilclo Vilanculos (67e, Bauque). Entraineur : Francisco Queriol Junior. Sénégal : Alfred Gomis - Youssouf Sabaly (65e, Formose Mendy), Abdoulaye Seck, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté- Pathé Ciss (84e, Nampalys Mendy), Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr (69e, Pape Matar Sarr) - Iliman Ndiaye (84e, Krépin Ndiaye), Boulaye Dia (69e, Habib Diallo), Sadio Mané. Entraineur : Aliou Cissé. ALIOU CISSE (COACH DES LIONS) ‘’On va pouvoir faire bouger notre effectif’’ ‘’Très heureux et très satisfait. On était venu chercher la qualification ici en terre mozambicaine et on savait que c’est une place qui était difficile à gagner. Le Sénégal n’a pas beaucoup gagné ici et beaucoup d’équipes africaines n’ont pas gagné ici. Donc, nous sommes très heureux, parce que non seulement on continue d’être invincibles dans ces éliminatoires, mais surtout, ce soir, on se qualifie pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations où nous sommes les tenants du titre. Ça va nous permettre de pouvoir faire bouger notre effectif dans les deux derniers matchs et donner du temps de jeu à des jeunes qu’on a pas l’habitude de voir jouer avec l’équipe nationale du Sénégal.’’