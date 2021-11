Après avoir décroché la qualification au 3e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde, l’équipe du Sénégal est à la quête d’une première victoire à Lomé face aux Eperviers du Togo, ce soir (19 h), pour le compte de la 5e journée du 2e tour de la phase de qualification.

L’équipe du Sénégal affronte celle du Togo, ce soir (19 h), pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Leaders de la poule H avec 12 pts (à huit longueurs du Togo et de la Namibie), les Lions sont déjà qualifiés pour le 3e et dernier tour de la phase de qualification du Mondial Qatar-2022. Malgré la première place du groupe définitivement acquise, cette rencontre ne manque pas d’enjeux pour les deux équipes.

La bande à Sadio Mané a rendez-vous avec l’histoire au stade de Kégué de Lomé. En trois rencontres en terre togolaise, le Sénégal n’a jamais remporté la moindre victoire. La sélection nationale a perdu ses trois matches en éliminatoires de Coupe du monde, en 1976 (1-0), en 1996 (2-1) et en 2004 (3-1). C’est lors de cette dernière confrontation qu’El Hadj Diouf et ses coéquipiers avaient perdu la manche aller avant de faire match nul à Dakar (2-2) face à Emmanuel Adébayor et compagnie qui leur avaient barré la route du Mondial Allemagne-2006.

Pour leur part, les hommes de Paulo Duarte ont l’obligation de perpétuer l’invincibilité de la sélection togolaise à domicile face au Sénégal.

Les Lions ont remporté la manche aller, au mois de septembre, sur le score de deux buts à zéro, grâce à Sadio Mané et Habib Diallo. Ce résultat permet aux Sénégalais d’avoir un avantage psychologique sur leur adversaire du jour. Face à cette équipe togolaise loin d’être un foudre de guerre, le Sénégal devrait repartir de Lomé avec les trois points de la victoire. De plus, les deux buteurs à Thiès sont restés sur une bonne dynamique en club, depuis le mois de septembre. Mané est le 2e meilleur buteur de Liverpool, avec six buts. L’attaquant des Reds a aussi été décisif lors des trois dernières journées des éliminatoires. Il a marqué contre le Congo (2e journée), puis face à la Namibie à l’aller et a servi deux passives décisives à Famara Diédhiou, auteur d’un triplé contre les Namibiens (1-3) en match retour. D’ailleurs, l’ancien Messin sera l’homme à suivre du côté sénégalais ce soir.

Pour sa part, Habib Diallo est le meilleur buteur de Strasbourg avec six réalisations. Il pourrait être une alternative dans ce match. Le 11 du Sénégal va connaitre un changement avec le forfait d’Abdou Diallo en défense. Aliou Cissé doit trouver un autre partenaire à Kalidou Koulibaly dans l’axe. Il a le choix entre faire revenir Cheikhou Kouyaté ou faire confiance à Abdoulaye Seck ou Pape Abdou Cissé. Au milieu de terrain, la nouvelle recrue du coach, Pape Alassane Guèye, pourrait faire son baptême du feu aux côtés d’Idrissa Gana Guèye. La pointe de l’attaque aussi est susceptible d’être remaniée, avec le retour de Boulaye Dia, forfait lors de la double confrontation contre la Namibie.

Mais Cissé pourrait reconduire Diédhiou qui a fait bonne impression face aux Brave Warriors, en inscrivant quatre buts en deux matches.

Pour les adversaires des Lions, le mot d’ordre est la gagne, selon leur entraineur. ‘’On a la chance de gagner à domicile face à une grande équipe’’, a déclaré Paulo Duarte. Mais les Eperviers doivent faire mieux que la dernière confrontation face aux Lions à Thiès. Ils ont beaucoup gêné les Sénégalais grâce à leur bloc d’équipe très compact. Mais offensivement, ils n’avaient pas sérieusement inquiété la paire Koulibaly-Diallo. Il faudra plus d’arguments aux attaquants togolais pour prendre à défaut Edouard Mendy.

ALIOU CISSE (COACH DES LIONS)

‘’Ce qui nous intéresse, c’est de bien finir ces éliminatoires’’

En conférence de presse d’avant-match contre le Togo, hier, le sélectionneur national a confirmé l’objectif du Sénégal de terminer en beauté le 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, avec six victoires sur six matches.

‘’Le Togo ne jouera pas bloc bas’’

‘’On est assez armé, depuis quelque temps, face à des blocs bas. Je ne peux pas savoir ce que Paulo apportera demain. Il y a la réalité d’une conférence de presse, mais l’expérience nous montre que sur le terrain, ce sera peut-être autrement. Personne ne peut prédire la physionomie d’un match, comment cela peut se dérouler du début jusqu’à la 95e mn. Une seule chose dont je suis sûr, c’est que le Togo ne jouera pas bloc bas.’’

‘’Tous les matches sont difficiles’’

‘’C’est vrai qu’on s’est donné la possibilité de nous qualifier au bout de quatre journées. Mais là, on parle encore de football international. Tous les matches sont difficiles. Le danger, pour nous, c’est de ne pas aborder ce match avec du sérieux, de la concentration et essayer de le gagner. On est conscient que ce ne sera pas un match facile, du fait que le Togo est allé gagner au Congo. On sait que c’est difficile d’aller jouer au Congo et de remporter trois points. Ils l’ont fait. Ils voudront le matérialiser face au Sénégal. On sait qu’on n’a pas beaucoup de matches de préparation à la Can. Notre temps de préparation ne sera pas large. Du fait qu’on s’est déjà qualifié, les deux matches contre le Togo et Congo doivent nous permettre de préparer cette Can qui est très importante.’’

‘’Aujourd’hui, on sait qui on est’’

‘’Aujourd’hui, nos résultats et nos statistiques sont éloquents. Vous parlez de la première équipe africaine où il y a un Ballon d’Or africain et nos joueurs sont nominés partout sur le continent et dans le monde entier. C’est l’équipe qui a été finaliste de la dernière Can. Aujourd’hui, on sait qui on est. Si on gagne les matches, c’est parce que nous y mettons le prix. On continue à travailler avec beaucoup d’humilité, tout en sachant qu’en Afrique, tous les matches sont difficiles. Beaucoup de gens regardent le Sénégal. En 10 matches, on a marqué, je crois, 12 buts. Si cela n’est pas être efficace, je ne sais pas ce que c’est.’’

‘’On est sur une nouvelle dynamique’’

‘’Tout cela c’est le passé. C’est une autre génération. Je me demande si ces garçons se rappellent ce qui s’est passé en 2004. On est sur une nouvelle dynamique. Ce qui nous intéresse, c’est de bien finir ces éliminatoires de la Coupe du monde pour mieux aborder la Can.’’

LOUIS GEORGES DIATTA