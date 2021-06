L’équipe nationale du Sénégal poursuit sa préparation pour le prochain match amical contre la Zambie, du 5 juin. Après cinq jours de travail, les Lions ont observé, hier, une journée de pause. Selon le médecin de la sélection nationale, cette décision a été prise par le staff technique en accord avec le corps médical. ‘’Les staffs technique et médical ont jugé qu’après cinq jour d’entrainement assez soutenu, de laisser se reposer.

On a proposé cette journée pour la récupération et la régénération. Les joueurs ont pu récupérer toute la matinée et dans l’après-midi, c’est des séances de massage, de soin, de balnéothérapie et de bain froid’’, a déclaré Dr Abdourahmane Fédior, dans un entretien avec le service communication de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Quant à l’état de forme des joueurs, le médecin s’est montré positif. ‘’Après cinq jours de regroupement, nous pouvons noter, on touche du bois, que tous les joueurs sont sur place et sont en état de forme. On n’a pas de blessé. Il n’y avait que de petits bobos qu’on avait notés par-ci par-là avant qu’ils ne viennent. On a pu les récupérer en totalité.’’ Lors des dernières séances, les jeunes joueurs Ismaïla Sarr et Pape Matar Sarr sont sortis avant la fin de l’entrainement. A en croire Dr Fédior, la situation des deux anciens pensionnaires de l’Académie Génération Foot n’est pas alarmante. ‘’Ismaïla Sarr est sorti parce qu’il sentait une petite douleur au genou gauche. Quant à Pape Matar Sarr, on lui a marché sur le pied lors de la séance d’hier (mercredi) qui était intense. On a préféré le faire sortir pour l’examiner et voir l’état de son pied.’’

LOUIS GEORGES DIATTA