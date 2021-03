En marge d'un événement organisé ce mercredi à Malaga, le président de la Ligue espagnole Javier Tebas a été interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé (22 ans, 36 matchs et 30 buts toutes compétitions cette saison) et Erling Håland (20 ans, 31 matchs et 33 buts toutes compétitions cette saison), dont les noms sont notamment associés au Real Madrid et au FC Barcelone.

Le dirigeant a calmé les supporters madrilènes et barcelonais au moment d'évoquer les chances de voir les attaquants du Paris Saint-Germain et du Borussia Dortmund débarquer en Espagne l'été prochain. "Si Mbappé ou Håland rejoindront l'Espagne l’été prochain ? Pour jouer au golf, oui", a ironisé Tebas, avant de poursuivre plus sérieusement : "Je pense que ce sera très difficile. On parle des signatures de Håland et Mbappé. Je ne vois pas comment.

En faisant de la magie ? Une équipe comme Barcelone doit se séparer de nombreux joueurs pour attirer une star. Ce n'est pas le cas pour le Real Madrid, mais il y a d'autres conditions à prendre en compte pour le faire. Et ce sont les deux seuls clubs qui peuvent les attirer."