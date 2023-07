Transféré au Real Madrid en provenance de Fenerbahçe et en échange de 20 millions euros, Arda Güler est venu égayer le mercato merengue par sa jeunesse et son talent plein de promesses. Pourtant, le jeune Turc devait avant tout signer au FC Barcelone. Décryptage.

En lançant sa sitcom, Çocuklar Duymasın (Les Enfants n’entendent pas, en VF), à l’hiver 2002, le producteur Birol Güven s’attendait-il à être au centre d’un transfert entre Fenerbahçe et le Real Madrid 21 ans plus tard ? Évidemment que non. C’est pourtant de son show comique qu’a émané la décision d’Arda Güler de quitter sa Turquie natale pour la Maison-Blanche ce jeudi. Mise en contexte : dans l’un des 464 épisodes de cette série, Pınar Altuğ demande à son mari Tamer Karadağlı : « Chéri, et si on allait à Barcelone ? » Réponse du patriarche : « Jamais de la vie. Je suis supporter du Real Madrid ! » Ce court dialogue a ainsi été utilisé par le père de Güler pour annoncer le choix du fiston, alors toujours en discussion avec le FC Barcelone. Si la tendance poussait le meneur de jeu à enfiler la tunique blaugrana, les problèmes de trésorerie barcelonais et un appel de Florentino Pérez ont finalement fait la différence.

Le Barça devancé

Arda Güler, c’est d’abord un nom hissé dans la tour des prospects depuis le mois de janvier dernier. Auteur d’une saison complète à Fener (6 buts, 7 passes décisives en 35 matchs), pour sa deuxième en professionnel (51 apparitions au total), l’offensif de 18 ans n’a pas tardé à attirer l’œil des grosses cylindrées. L’AC Milan d’abord, le FC Barcelone ensuite, et donc le Real Madrid. Pour convaincre le joueur, le Barça a d’ailleurs été le premier à dégainer, en envoyant son fraîchement nommé directeur sportif, Deco, à Istanbul.

Une mission quasi réussie, Güler n’ayant pas tardé à être impressionné par l’aura de la légende lusitanienne. Au même titre que le président stambouliote, Ali Koç. L’accord tacite établi, ne restait alors aux Catalans qu’à finaliser l’opération d’un point de vue financier et payer les 17,5 millions d’euros de clause libératoire. Dès lors, si les détails de la transaction n’ont pas filtré, l’objectif était de signer le joueur, avant de le prêter à son club formateur pour la saison à venir et le récupérer définitivement à l’été 2024.

Pérez à l’appareil

Avec le retrait de l’AC Milan, ne restait que le Real Madrid comme ultime obstacle. Depuis la capitale, aucun émissaire ne sera cependant envoyé sur les rives du Bosphore. Tout se réglera par téléphone. Désireux de couper la chique à son rival éternel, Florentino Pérez se serait en effet personnellement entretenu avec Güler, comme l’annonce AS. Un appel aussi rare que primordial de la part du grand patron madrilène, à qui on dit rarement non. Une discussion de circonstance, finalisée par un accord économique difficilement refusable pour Fenerbahçe. Un contrat de six ans, 20 millions d’euros d’indemnité – soit 3 de plus que la clause du joueur – et 8 millions de bonus à distribuer aux différents intermédiaires. Deux jours ont ainsi suffi au Real Madrid pour inverser le scénario en sa faveur, au grand dam du Barça. En attendant de connaître son avenir en Espagne – un prêt étant évoqué avec insistance –, Arda Güler a donc été l’acteur principal d’un minifeuilleton en ce mercato estival. Merci papa.

