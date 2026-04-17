Exportations du Sénégal

Les exportations sénégalaises ont atteint 453,1 milliards de FCFA en février 2026, enregistrant une progression de 9,8 % par rapport au mois de janvier, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie.

Cette hausse est principalement tirée par la bonne tenue des ventes d’or non monétaire, d’huiles brutes de pétrole et de gaz naturel liquéfié. Dans le détail, les exportations d’or ont fortement progressé, passant de 70,2 milliards à 90,7 milliards de FCFA. Les ventes d’huiles brutes de pétrole ont également augmenté, atteignant 142,3 milliards de FCFA contre 135,0 milliards le mois précédent, tout comme celles de gaz naturel liquéfié, en hausse à 17,8 milliards de FCFA.

Cette dynamique a toutefois été freinée par le recul des expéditions de produits pétroliers raffinés, en baisse à 40,7 milliards de FCFA contre 50,9 milliards en janvier, ainsi que par la diminution des exportations de phosphates. En dépit de cette performance mensuelle, la tendance annuelle reste orientée à la baisse. Comparées à février 2025, les exportations chutent de 23,4 %.

Sur les deux premiers mois de l’année, leur cumul s’établit à 865,8 milliards de FCFA, contre 974,5 milliards un an plus tôt, soit un repli de 11,2 %. Parallèlement, les prix des produits à l’exportation ont progressé de 3,2 % en février par rapport à janvier, soutenus principalement par la hausse des prix des métaux précieux et, dans une moindre mesure, des produits d’origine animale. Cette augmentation a néanmoins été atténuée par la baisse des prix des produits minéraux, chimiques ainsi que des graisses et huiles. Sur un an, les prix à l’exportation affichent une nette progression de 15 %, tandis que sur le premier bimestre 2026, ils enregistrent une hausse globale de 14 % comparativement à la même période de 2025.