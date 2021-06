Arrivé à la fin de son contrat avec Manchester City, Sergio Agüero, 32 ans, s’est engagé pour deux saisons avec le FC Barcelone. Une première recrue très clinquante dans le mercato blaugrana, qui pourrait aussi en appeler d’autres. Et surtout éclaircir l’avenir de Leo Messi.

Samedi soir à Porto, Sergio Agüero était inconsolable. Pour sa dernière apparition sous le maillot de Manchester City, l’Argentin avait l’opportunité de remporter l’édition 2020-2021 de la Ligue des champions et boucler dix années passées sous la tunique des Skyblues en soulevant pour la première fois de sa carrière professionnelle la coupe aux grandes oreilles. L’histoire était belle sur le papier, mais dans les faits, le Kun est entré à la 77e minute d’un match où son équipe, sans avant-centre de métier au coup d’envoi, était menée au score par Chelsea. En un quart d’heure passé sur la pelouse du stade du Dragon, Agüero n’a pas su inverser la tendance. De quoi terminer son aventure mancunienne sur un goût amer, lui qui s’était promis de rester « jusqu’à ce que nous gagnions la Ligue des champions ». Si ce pacte d'obligation de résultat n’a pas été accompli, Agüero garde encore l’objectif de remporter la C1 dans un coin de sa tête. La preuve : il vient tout juste d’officialiser sa signature au FC Barcelone.

Un chasseur de buts, enfin

Pour célébrer cette signature de poids, le Barça n’a pas fait dans la demi-mesure. Les Culés ont ajouté une clause libératoire de 100 millions d’euros pour l’attaquant de 32 ans qui s’apprête à redécouvrir la Liga après son passage à l’Atlético de Madrid entre 2006 et 2011. Meilleur buteur de Manchester City avec 260 buts, toutes compétitions confondues, Sergio Agüero est une référence à son poste et son passé parle pour lui. D’accord, mais qu’en est-il de son présent ? Cette saison, l'Argentin l’a principalement passé sur le banc des Citizens, si ce n’est à l’infirmerie. Les résultats des statistiques sont sans appel : 21 matchs toutes compétitions confondues pour un total de 6 buts et une passe décisive. Après avoir passé une saison entière sans avant-centre digne de ce nom, le Barça cherchait un remplaçant crédible à Luis Suárez qui a prouvé en devenant champion avec l'Atlético qu'il était bon d'avoir dans ses rangs un avant-centre trentenaire sud-américain... Reste que le club catalan vient de trouver une jolie berline sans payer la moindre indemnité de transfert, mais qu'il va devoir compter sur un moteur plus fiable que la saison écoulée s’il ne veut pas que son acquisition se transforme en épave.

L’autre bénéfice de cette arrivée d’Agüero, c’est l’effet indirect que cela peut avoir dans la continuité de Leo Messi au FC Barcelone. Ce n’est un secret pour personne : Leo et Sergio s’entendent comme deux larrons en foire lorsque vient le moment de partager du temps ensemble en sélection argentine. Désormais, le sextuple Ballon d’or peut envisager de passer du temps avec son meilleur ami, que ce soit en club comme en sélection. En fin de contrat, à la fin du mois de juin, La Pulga, dont la principale requête visait à ce que les Barcelonais soient « compétitifs en Ligue des champions », devrait donc logiquement se réjouir de l’arrivée d’une pointure internationale comme Agüero et se décider à prolonger l’aventure blaugrana pour au moins deux années supplémentaires. Si l’entourage de Messi était en contact avancé avec Manchester City l’été dernier, force est de constater que cette fin de bail d’Agüero a permis au Barça d’offrir ce cadeau à son numéro 10 afin de l’inciter à poursuivre son aventure en Catalogne.

Et maintenant, la vague orange ?

Que va apporter Agüero au sein de l’équipe dirigée à l’heure actuelle par Ronald Koeman ? D’abord, un talent de finisseur de qualité pour transformer les offrandes de Messi, Griezmann, Dembélé ou Fati en buts. Mais Agüero pourrait bien ne pas être l’unique numéro neuf de l’équipe la saison prochaine et alterner son temps de jeu avec un partenaire tout aussi redoutable. Ces dernières semaines, la possible arrivée de Memphis Depay avait pris de l’ampleur, et le capitaine de l’OL cette saison a prouvé qu’il était capable de jouer en pointe avec les Pays-Bas lorsque la sélection nationale était dirigée par... Ronald Koeman. Aussi, les adieux de Georginio Wijnaldum à Liverpool ont laissé entendre que le milieu de terrain batave aurait déjà un accord signé avec le Barça. Sans oublier l’arrivée imminente du prometteur stoppeur Eric Garcia (20 ans, Manchester City), cela ferait déjà quatre renforts majeurs pour le Barça en vue de la saison prochaine. Pour Agüero, le rêve de soulever la C1 n’est pas encore terminé.

