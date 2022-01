Après deux reports dus à la situation sanitaire défavorable, la 2e édition du festival Cinéma 48-Les rencontres du film musical de Dakar va se tenir les 27-28-29 janvier 2022. ‘’Un festival de documentaires musicaux, qui fait partie des événements du programme agenda de trois ans, initié par l’entreprise culturelle Pacaf (Productions artistiques et culturelles d’Afrique), fondée et dirigée par le journaliste Alioune Diop. La rumba congolaise est la musique à l’honneur.

Au programme de cette édition 2022, des projections, des conférences et des prestations musicales avec les groupes congolais Fresh Acoustique et Caterpillar. Le comité d’organisation va proposer au public des films du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, de la France, de la RD Congo et de la République du Congo’’, annonce un communiqué transmis hier à ‘’EnQuête’’.

...Lors de cette 2e édition du festival Cinéma 48-Les rencontres du film musical, il y aura des films documentaires longs métrages et des moyens métrages autour des musiques modernes et traditionnelles d’Afrique. ‘’Le Congolais Paul Soni Benga sera présent pour échanger avec le public sur son film ‘Nganga Edo, le dernier des Bantous de la Capitale’, de même que la Française Caroline Pochon qui aura le plaisir de présenter son film ‘Comme un air de famille’.

Un film réalisé lors de la tournée japonaise du chanteur sénégalais basé au Canada Zale Seck. Un film qui a gagné le Californie Music Vidéo and Film Awards. Cette édition 2022, organisée en partenariat avec le Goethe Institut Sénégal, intègre dans son programme la session de janvier 2022 du salon journalistique Ndadje, initié par l’institution allemande, organisé et coordonné par le journaliste’’, poursuit le texte.