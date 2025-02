La finale de la zone A de Linguère s’est achevée avec les sacres de Dekeundo et de Dagoudane, respectivement en seniors et en cadets. Le parrain, Bouna Seck, a plaidé pour une pelouse synthétique au terrain de Linguère.

La zone A de Linguère a joué ses finales, vendredi dernier. Chez les cadets, l’équipe de Dagoudane a battu Dekeundo par 2 buts à 0. Alors que les seniors de Dekeundo ont remporté la finale sur Walidane 2-1.

Bouna Seck, président de la Jeunesse patriotique communale de Linguère et ingénieur de formation, est le parrain des deux finales. ‘’Le pari de la mobilisation a été atteint, car on a vu une jeunesse très engagée et pleine de joie de vivre. Il y a de l’ambiance et du foot. Aujourd’hui, je suis animé par un sentiment de fierté en tant que jeune et un sentiment de satisfaction que je partage avec le président de la zone A qui termine son mandat cette année. C’est quelqu’un qui a mis son temps et ses idées pour que la fête soit belle’’, lance-t-il devant les journalistes.

Avant de poursuivre : ‘’Nous avons joué la finale sans contrainte majeure. On a joué dans le respect et dans le fair-play. Les supporters ont suivi et c’est à l’image de ceux qui organisent, c’est-à-dire la zone. C’est pour cette raison que j’ai un sentiment de satisfaction très profond. Il est temps qu’on puisse avoir un terrain synthétique à Linguère, parce que c’est une vieille doléance. Nous avons l’ASC Jolof qui reçoit parfois chez lui. Donc, nous allons essayer de satisfaire cette vieille doléance pour mettre les joueurs dans de très bonnes conditions.’’

Il a remercié aussi le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, représenté par son chef de cabinet Khar Coumba Ndoffène Diouf, qui l’a beaucoup soutenu pour réussir ce pari.

En ce qui concerne la restructuration du parti, selon lui, cela est tout à fait normal, car le président Ousmane Sonko avait exhorté tous les cadres du parti et avait notifié qu’après les dix ans, il y aurait une restructuration, une campagne au niveau national pour la reprise des activités du Pastef gelées depuis plusieurs mois. Il a lancé un appel à la jeunesse linguéroise, aux associations sportives et culturelles de sortir massivement accueillir le président Ousmane Sonko qui va venir à Linguère dans le cadre de la journée du ‘’Set Setal’’ prochainement.

MOR MBATHIO NDIAYE