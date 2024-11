Arrivé à Bamako, avant-hier dimanche, pour la préparation de la rencontre contre le Sénégal comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Can-2025, jeudi prochain, le portier Farid Ouédraogo croit à la victoire des Étalons.

Adversaire du Sénégal pour la 5e journée des éliminatoires de la Can-2025, le Burkina Faso a démarré son stage à Bamako. En provenance de Ouagadougou, Trova Boni et Farid Sofiane Ouédraogo, en compagnie du coach Brama Traoré, sont les premiers à rallier la capitale malienne, où se déroulera le match jeudi prochain. Le portier de l’AS Vita Club parle déjà de la rencontre face aux Lions et pense avoir l’ascendant psychologique sur les hommes de Pape Thiaw. ‘’Ça sera un match difficile pour nous, mais aussi pour le Sénégal. L’enjeu de la première place fera peser la pression plus du côté sénégalais. Nous, nous sommes en confiance actuellement et c’est important pour aborder ce match et tout donner pour gagner’’, est convaincu Farid Sofiane.

Pour sa part, le milieu de terrain de San Antonio ne pense qu’à la victoire et compte tout donner pour aider son équipe à atteindre cet objectif. ‘’Le plus important, c'est de prendre les trois points de ce match. Et je suis prêt à donner le meilleur de moi-même pour aider l'équipe dans ce sens’’, a assuré Trova Boni.

À égalité de points avec le Sénégal, le Burkina Faso occupe la première place de la poule L en faveur d’une meilleure différence de buts (+7 contre +6 pour le Sénégal). Lors de la manche aller au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio (le 6 septembre 2024), les Étalons ont tenu en échec les Lions (1-1).

Même si les deux équipes sont déjà qualifiées, le match de ce jeudi ne manque pas d’enjeux. Le vainqueur prendra la tête du groupe en attendant la 6e et dernière journée des éliminatoires. Le Sénégal devant recevoir le Burundi (3e, 3 pts), le 19 novembre à Diamnadio, alors que le Burkina se rend à Lilongwe pour affronter le Malawi (4e, 0 pt).

Mais cette fenêtre de novembre démarre sous de mauvais auspices pour les Étalons. Sur la liste de 25 joueurs convoqués par le sélectionneur national Brama Traoré, six ont déclaré forfait. Le capitaine Bertrand Traoré s’est blessé avec son club, dimanche dernier. Avant lui, Dango Ouattara, Abdoul Kader Ouattara, Mohamed Konaté, Gustavo Sangaré et le portier de Lens Hervé Koffi étaient out. Le staff technique a fait appel à six autres joueurs pour les remplacer. Il s’agit du portier de l’Étoile filante de Ouagadougou (7e du champion d’élite burkinabé), Phillip La Paix Mare et son coéquipier le milieu de terrain Blakis Ouattara, des milieux de terrain de l’AS Douanes (2e, 13 pts du championnat d’élite burkinabé), Ridouanou Maïga et Clément Pitroipa. Il y a également le milieu de terrain du FC Annecy (D2 française) Josué Tiendrenbeogo et l’ailier droit du Leixões SC (D2 portugaise) Régis N’Do.

Le Burkina Faso a enregistré un nul d’entrée face au Sénégal avant d’aligné trois victoires d’affilée face au Malawi (3-1) et lors de la double confrontation avec le Burundi (4-1, 0-2).

LOUIS GEORGES DIATTA