Très courtisé durant ce mercato estival, Pape Matar Sarr, auteur d’une bonne saison avec le FC Metz, intéresse sérieusement l’Atalanta Bergame, qui serait disposé à mettre 25 millions d’euros sur la table, selon l’agent de joueurs établi à Brescia, en Italie, Abdoulaye Bar Diouf, dans un entretien avec ‘’EnQuête’’.

Pape Matar Sarr fait l’objet de nombreuses sollicitations, depuis la fin de la saison. La pépite du FC Metz, auteur de belles prestations, a tapé dans l’œil de plusieurs clubs européens. Le jeune international sénégalais serait très apprécié en Italie. Après la Juventus Turin et l’Udinese, l’été dernier, c’est au tour de l’Atalanta Bergame de lui faire les yeux doux.

Selon l’agent de joueurs établi à Brescia, en Italie, Abdoulaye Bar Diouf, dans un entretien avec ‘’EnQuête’’, le club lombard, par l’intermédiaire de ses agents Sartori et Oscar Damiani Junior, a fait une offre de ‘’25 millions d’euros’’ (26,16 milliards de francs CFA) pour s’attacher les services de l’ancien pensionnaire de l’Académie Génération Foot. Seulement, les dirigeants du club de la Moselle en veulent plus.

D’après notre interlocuteur, ces derniers seraient prêts à céder le joueur pour la somme de ‘’40 millions d’euros’’ (environ 16,35 milliards de francs CFA). Très proche des dirigeants de Génération Foot, notamment le président fondateur, M. Diouf a fait savoir que celui-ci est prêt à prendre le dossier en main, si Atalanta met sur la table la somme requise. ‘’Mady Touré m’a dit : «Si on te paye 40 millions d’euros, viens et je valide», a-t-il confié.

Pour le moment, les négociations sont en cours entre l’agent du joueur, Thierno Seydi, et les intermédiaires de l’Atalanta. ‘’J’ai eu Thierno pour le dossier Pape Matar. Il m’a parlé de l’Atalanta. Il a pu discuter avec Sartori et Oscar Damiani Junior’’, a indiqué Abdoulaye Bar Diouf. Il a même soufflé, sans donner de précision, que son agence, FK Sport Management SRL, dispose ‘’d’une offre plus conséquente avec un club plus important’’. ‘’Fabrizio Ferrari parlera avec Thierno et on verra’’, a-t-il ajouté.

Achat assorti d’un prêt à Metz

A peine arrivé à Metz, en provenance de Génération Foot en septembre 2020, le joueur de 18 ans a vite été intégré dans l’effectif professionnel, par Frédéric Antonetti. Il effectue sa première apparition sous le maillot grenat en novembre 2020, lors de la victoire de Metz contre Brest (2-0). Il remplace Fofana en seconde période, à la 55e mn de jeu. Le jeune international sénégalais a joué 25 matches dont 18 titularisations, avec quatre buts inscrits. Ses performances ont suscité la convoitise de nombreuses écuries européennes, notamment en Angleterre. Everton, Chelsea, Newcastle et Aston Villa sont annoncés parmi les clubs intéressés par l’ancien international cadet. Les Vilans seraient même prêts à mettre 27 millions d’euros, selon le ‘’Birmingham Mail’’.

Quelle que soit l’issue du mercato pour le dossier Pape Matar Sarr, les dirigeants messins comptent garder leur joueur pour la prochaine saison. C’est d’ailleurs ce qu’a confié Abdoulaye Bar Diouf à ‘’EnQuête’’. Selon lui, le club de la Moselle négocie pour un achat assorti d’un prêt qui permettra au joueur de rester au FC Metz. Le principal concerné semble favorable à cette option. Dans un entretien avec le service communication de Génération Foot, Pape Matar parle de ses ambitions avec son actuel club pour le prochain exercice. ‘’Je veux faire une meilleure saison qu’en 2020-2021 et si possible marquer plus de buts’’.

Les différents courtisans du jeune Sénégalais ont jusqu’au 31 août, date fixée pour la fin du mercato estival, pour faire leurs offres.

LOUIS GEORGES DIATTA