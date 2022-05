Le tournoi international de Belgique des moins de 13 ans se tiendra du 13 au 15 août. BeSport Academy sera la première équipe sénégalaise à prendre part à cette compétition, selon son président El Hadj Abdourahmane Dieng.

Le Sénégal sera représenté au tournoi international des moins de 13 ans par BeSport Academy, en Belgique, du 13 au 15 août. ‘’C’est un grand tournoi qui existe depuis 35 ans. Par le biais d’un contact sénégalais qui est dans le comité d’organisation, nous avons été invités. Nous serons la première équipe sénégalaise à y participer et la troisième en Afrique’’, a déclaré, hier, le président de ladite académie, El Hadj Abdourahmane Dieng. Ce dernier compte représenter dignement son pays lors de ce tournoi qui a déjà accueilli des joueurs de renom comme Kompany, Eden Hazard, Fernando Torres, Kevin De Bruyne, entre autres.

‘’Nous serons ambassadeurs du Sénégal et nous partirons avec les meilleurs joueurs à notre disposition. Nous sommes à une période où le Sénégal est observé. Pour surfer sur la victoire des Lions en Coupe d’Afrique, nous allons adhérer au slogan ‘Manko wouti ndamli’ pour donner plus de visibilité au Sénégal.’’ Il veut également être le porte-étendard du football local. Car, a-t-il souligné, ‘’par rapport à ce que nous allons montrer, ils auront à venir au Sénégal. Une fois arrivés, ils ne regarderont pas que BSport Académy. Ils vont voir des jeunes de 17-18 ans avec qui ils pourront travailler’’.

Pour cela, l’encadrement prévoit une période d’un mois et demi pour la préparation aussi bien sur le plan technique, tactique que mental. Il faut également des moyens pour financer ce voyage et les dirigeants de l’académie s’attèlent à trouver les fonds. Ainsi, ‘’une soirée de gala sera organisée le 1er juillet à la caserne Samba Diéry Diallo, avec Pape et Cheikh’’, de même que la recherche de partenaires.

Le président de BeSport Academy espère que ses joueurs vont acquérir de l’expérience’’ durant ce tournoi. ‘’Rien ne vaut, pour un joueur, de sortir et de découvrir un autre environnement, jouer avec des joueurs du même âge d’autres cultures’’, a indiqué M. Dieng. Ce voyage pourrait également présenter des opportunités pour l’académie. ‘’Il y aura une vingtaine de grands clubs. Il y aura Anderlecht, Milan AC, Barcelone, Atlético Madrid. Donc, nous serons en contact avec les dirigeants de ces clubs de renom. Nous aurons à discuter du Sénégal et de BSport Académy. C’est des opportunités qui peuvent se présenter et des partenariats qui peuvent naitre’’, a-t-il reconnu.

LOUIS GEORGES DIATTA