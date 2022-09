Les dirigeants de l’ASC Sonacos de Diourbel sont à la recherche d’un nouvel entraineur. Les négociations entre les dirigeants et le désormais ex-entraineur de l’équipe de football ont échoué. Seydou Niang, plus connu sous le nom de Mame Niang, a préféré demander aux dirigeants d’aller chercher un autre coach.

Seydou Niang ne sera pas, pour cette prochaine saison de football, sur le banc de l’équipe première de l’Association sportive et culturelle (ASC) Sonacos de Diourbel. La raison : l’entraineur a préféré mettre fin aux négociations avec les dirigeants. El Hadj Ndiaye Diodio, ingénieur en télécommunications, président du Variété club de Diourbel, ancien joueur de football, regrette cette situation. Dans une de ses chroniques des ‘’Mardis de Diodio’’, il écrit : ‘’Toutes nos tentatives de retrouvailles sont restées vaines. Nos sources proches des deux protagonistes nous révèlent que c'est une différence de cent mille francs, entre quatre cents et cinq cent mille, sur le salaire du coach qui est la cause de la rupture. Je déplore la mise à l'écart du Variété football club lors des pourparlers qui a pourtant des propositions de ressources additionnelles pour combler la différence. Nous invitons la presse à se saisir de la question pour éclairer davantage la lanterne du public.’’

Interpellé sur la question par nos confrères de la RTS/Diourbel, l’ex-entraineur de l’équipe de football A de l’ASC Sonacos répond : ‘’Les entraineurs dits entraineurs maisons sont considérés comme des ballons de tennis que deux tennismen sont en train de s’échanger et il faut jeter le ballon dehors. Je fus joueur de la Sonacos, ensuite entraineur de cette équipe. Je connais tout ce qui se passe dans cette équipe. J’étais ici joueur, j’ai vu comment certains entraineurs dont feu Youssou Touré et feu Lily Ndong ont été poussés à la sortie. Je n’aimerais pas subir ce que ces regrettés entraineurs ont subi dans leur traitement salarial et la manière dont ils ont été traités par les dirigeants. Je crois qu’aujourd’hui, les choses sont déjà faites. Il faut tourner la page et progresser, avancer pour aller de l’avant.’’

Seydou Niang et les dirigeants de la Sonacos n’ont pas pu trouver un terrain d’entente sur les primes et le salaire à lui verser par l’entreprise. Après d’âpres négociations, les deux parties ont chacune campé sur sa position. Constatant que le dossier n’avançait pas, l’entraineur qui avait permis à la Sonacos de retrouver l’élite a préféré leur demander d’aller voir ailleurs.

Du côté des dirigeants de la Sonacos, on promet de réagir dans les prochains jours.

Boucar Aliou Diallo (Diourbel)