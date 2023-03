Pour orienter et densifier les initiatives privées au Sénégal avec la montée en puissance des opportunités d’investissement et des projets structurants, le président de la République du Sénégal a annoncé le 4 février dernier, l’organisation du Forum « Invest In Sénégal » sous l’égide de l’Agence pour la Promotion de l’Investissement et des Grands Travaux (APIX-SA). Avant-hier, alors qu'il prenait part à la préparation dudit forum prévu au mois de juillet, le Directeur général de l'APIX a confié que cet évènement de rang mondial est conçu pour inscrire Dakar et sa nouvelle ville Diamniadio dans le calendrier international des événements de promotion économique en faveur de l’Afrique afin de bâtir un narratif qui reflète l’image positive d’un pays et d’un continent africain qui enclenche une transformation économique et sociale visant l’émergence à l’horizon 2035.

Pour Dr Abdoulaye Baldé, le Sénégal a pour la première fois réalisé une décennie de croissance régulière positive (en moyenne de plus de 5%) et a démontré toute sa résilience face aux différentes crises que le pays a vécues. Cela est dû, selon lui, en grande partie à une agilité et une efficacité de l’action de l’Etat, mais surtout, à la confiance continue de nos partenaires publics et privés.

"Comme nous pouvons le constater, les investissements privés dans notre pays continuent de croître avec notamment un taux de réinvestissement de plus de 65% dans la période 2020-2022 et une croissance continue des investissements directs étrangers de plus de 20% dans la période 2019-2021, selon la CNUCED. Ces belles performances vont être consolidées par les perspectives de l’entrée de notre pays dans le cercle des producteurs de gaz en 2023 et la préservation d’une stabilité politique et macroéconomique à moyen et long terme. Cela donne plus de prévisibilité aux investisseurs de référence et accroît le carnet de commandes de nos champions et Start-up nationaux dans un contexte de marché continental africain avec l’avènement de la Zlecaf", a confié Dr Baldé.

...Ce Forum « Invest in Sénégal » selon le DG de l'APIX, se veut un rendez-vous incontournable pour la promotion des opportunités considérables d’investissements auprès des opérateurs économiques, des partenaires techniques et financiers, des institutions multilatérales, des décideurs, des influenceurs et des détenteurs d’actifs présents aussi bien en Afrique que dans le reste du monde. L’option du Sénégal est d’être ouvert à tous pour les affaires et de tenir à la valorisation de son patrimoine culturel, riche de sa diversité et de la détermination de son peuple à magnifier le « vivre ensemble ». Ainsi, a-t-il indiqué, l’objectif principal du forum est de consolider l’image de marque de notre pays en tant que terre d’investissement à fort impact économique et social.

L'événement permettra davantage de relever le niveau d'attractivité de la destination Sénégal en densifiant la demande touristique liée aux conférences. Il s'agira également d'inscrire à long terme le Forum « Invest in Sénégal », dans l'Agenda international des événements consacrés au développement des marchés locaux et régionaux dans une logique d'intégration et de promotion des opportunités d'investissement et de commerce.

"Ce forum se veut un événement biennal au mois de juillet pour assurer son professionnalisme et sa pérennité. C'est tout le sens de l'instruction donnée à l'APIX-SA pour mener à bien ce projet. A travers ce forum, nous cherchons à attirer le maximum de capitaux et de talents au Sénégal dans le but de renforcer l'élan actuel de croissance de notre pays et de profiter au mieux des avantages de l'intégration économique régionale ainsi que de l'ouverture au Commerce international", a expliqué Abdoulaye Baldé.

A travers ce forum, nous cherchons à attirer le maximum de capitaux et de talents au Sénégal dans le but de renforcer l’élan actuel de croissance de notre pays et de profiter au mieux des avantages de l’intégration économique régionale ainsi que de l’ouverture au Commerce international", a expliqué Abdoulaye Baldé. Il permettra aux milliers de participants (2000 à 3000) de nouer des partenariats publics-privés et de développer des « joint-ventures » avec les start-ups innovantes et les champions en saisissant les opportunités actuelles et futures d’investissement a conclu le Dg de l'APIX.