La toute première édition du Forum africain pour les industries culturelles et créatives (Forafricc) va se tenir à Dakar du 24 au 26 mai de cette année. En prélude à cette initiative culturelle, mais aussi économique, la fondation Youssou Ndour a organisé un point de presse hier, pour faire part de quelques informations avant le jour J.

C’est demain mercredi que va démarrer la première édition du Forum africain pour les industries créatives. Elle aura pour thème ‘’Les industries culturelles et créatives vecteurs d’emplois pour la jeunesse en Afrique et au-delà’’. "Les industries culturelles et créatives représentent plusieurs millions d'emplois à travers le monde. Malgré cette offre conséquente, l'Afrique, le Sénégal en particulier, n'arrive toujours pas à tirer son épingle du jeu. Notre visée, c'est de faire d'abord un état des lieux, mais aussi d'échanger sur les voies et moyens susceptibles de faire profiter aux jeunes du continent des opportunités qu'offrent les ICC", a fait savoir l'administrateur délégué de la fondation Youssou Ndour pour les industries culturelles et créatives, Nicolas Esgain.

"Pour cette première édition, continue-t-il dans son argumentaire, nous mettrons l'accent sur la gastronomie, le cinéma et l'animation. À l'issue de ces deux jours du forum, nous comptons mettre sur la table des propositions concrètes et des réalisations capables de faire bouger les choses. Cela ne sera pas des conclusions qui seront rangées dans les tiroirs".

Selon les organisateurs, le Forafricc sera aussi un moment dédié à la conservation de la "cohésion sociale" par le truchement de la culture comme "facteur de paix".

Face à la presse ce lundi, les membres de la fondation Youssou Ndour pour les industries culturelles et créatives (Fynicc) et les collaborateurs ont aussi informé que la rencontre rassemblera des experts, des entrepreneurs, des investisseurs et décideurs, bref des acteurs du secteur qui viendront du monde entier. "Douze sessions de haut niveau sont prévues, 35 invités et représentants du gouvernement sénégalais et belge, ainsi que des membres d'organisations internationales sont attendus. À l’heure actuelle, 60 candidatures ont été inscrites pour la ‘Pépites-Académie’ et 1 000 participants sont attendus à l'ancien palais de Justice du Cap Manuel", a soutenu la cheffe de projet du forum, Maimouna Guèye.

Par rapport à la "Pépites-Académies", elle a aussi voulu s'attarder sur les détails de cette compétition. "Pour la ‘Pépites-Académie’, les finalistes seront invités à présenter leur projet au Forafricc. Les gagnants seront annoncés lors de la cérémonie de clôture le vendredi 26 mai. Les neuf projets les plus pertinents et les plus originaux relatifs au théâtre, à la gastronomie notamment seront primés et accompagnés. En outre, 20 stands seront mis à disposition pour mettre en avant la créativité sénégalaise et l’implication des partenaires dans le soutien au développement des ICC au Sénégal".

Mamadou Diop