Le sélectionneur national, Pape Thiaw, a publié une liste de 26 joueurs en vue des 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. On note le retour de Sadio Mané dans l’effectif et la première convocation de Moustapha Mbow.

L’équipe du Sénégal jouera deux matchs comptant pour les 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, contre le Soudan (le 5 septembre) et la RD Congo, quatre jours après (le 9). En perspective de ces deux rendez-vous décisifs, le sélectionneur national a confectionné une liste de 26 joueurs publiée, ce jeudi, dans le site officiel de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Ce groupe est marqué par le retour de Sadio Mané.

Absent de la Tanière pour des raisons personnelles, lors de la fenêtre de juin dernier, l’attaquant d’Al-Nassr va regagner ses coéquipiers dans un contexte de début de saison plus ou moins mitigé. L’ancien Red a grandement contribué à la qualification de son équipe en finale de la Supercoupe saoudienne en ouvrant le score de la rencontre contre Al Ittihad (2-1). Malheureusement, il a été expulsé quinze minutes plus tard et a manqué la finale perdue face à Al-Ahli d’Édouard Mendy, héroïque lors de la séance des tirs au but (2-2, 3 TAB 5). Le portier des Lions a arrêté le tir du troisième tireur d’An-Nassr, Al Khaibari, avant que Galeno ne termine le job en inscrivant le cinquième tir d’Al-Ahli, qui s’empare du premier trophée de la saison.

Mbow : ‘’Immense plaisir et fierté.’’

Sadio Mané retrouve un effectif pratiquement inchangé, avec la présence des cadres comme Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Édouard Mendy, Idrissa Gana Guèye, entre autres. Nicolas Jackson, écarté du groupe de performance par l’entraineur de Chelsea, continue de bénéficier de la confiance du coach. L’attaquant des Blues est en passe de changer de club. Il est annoncé proche d’un transfert au Bayern Munich.

On note, par contre, une nouveauté, avec l’arrivée de Moustapha Mbow. Le défenseur du Paris FC vient renforcer le secteur défensif des Lions. La nouvelle recrue de Pape Thiaw a partagé ses impressions sur sa page X à la suite de la publication de la liste. ‘’Immense plaisir et fierté pour cette première convocation en équipe nationale. Al Hamdoullilah pour cette étape importante’’. Cette convocation est la réalisation d’un rêve nourri par l’ancien pensionnaire de l’Académie Darou Salam. ‘’En début de saison, j’avais deux objectifs : monter en Ligue 1 et aller en sélection. Représenter mon pays est un rêve. J’ai déjà évolué avec les U20 et intégrer l’équipe A serait une immense fierté. Je travaille dur pour mériter cette opportunité’’, a-t-il confié pour Afrik-Foot, il y a trois mois.

Âgé de 25 ans, Moustapha Mbow a fréquenté les sélections de jeunes du Sénégal, notamment les juniors. Il a pris part à la Coupe d’Afrique des nations U20 2019, au Niger. Les juniors sénégalais ont échoué en finale face au Mali. Mbow fera partie de l’équipe quart de finaliste de la Coupe du monde U20 2019, en Pologne. Il va taper dans l’œil des clubs européens, notamment le Stade de Reims, qu’il va rejoindre en janvier 2019. Il est par la suite prêté, successivement, à Nîmes (France) et au FC Seraing (Belgique), avant d’être cédé au Paris FC en 2023. Avec le club francilien, il va évoluer deux saisons en Ligue 2 puis accéder en Ligue 1, en 2025.

Mais les débuts du PFC dans l’élite s’avèrent difficiles. Les hommes de Stéphane Gilli ont concédé deux défaites d’affilée, contre Angers (1-0) et Marseille (5-2). Mbow a joué entièrement les deux rencontres.

La fenêtre de septembre sera un tournant dans le groupe B des éliminatoires du Mondial-2026. L’équipe du Sénégal, 2e (12 pts), à un point du leader RD Congo (13 pts), vise la première place de la poule. Elle doit remporter ses deux matchs face au Soudan (le 5 septembre), au stade Abdoulaye Wade, et la RDC, à Kinshasa (le 9 septembre).

Les Lions démarrent leur stage de préparation ce lundi 1er septembre, à Diamniadio

LISTE DES LIONS : Portiers : Édouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf Défenseurs : Koulidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Abdou Diallo, Moussa Niakhaté, Ismaïl Jakobs, El Hadj Malick Diouf, Antoine Mendy, Moustapha Mbow Milieu de terrain : Idrissa Gana Guèye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pathé Ciss, Pape Guèye, Krépin Diatta, Cheikh Niasse, Pape Matar Sarr Attaquants : Sadio Mané, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye, Chérif Ndiaye, Boulaye Dia, Cheikh Tidiane Sabaly.

LOUIS GEORGES DIATTA