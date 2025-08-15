Les Lions engagés en Ligue des champions pour la saison 2025-2026 sont fixés sur leurs adversaires en phase de ligue. Le tirage au sort a été effectué à Monaco, hier, en présence de Kaka et de Zlatan Ibrahimovic.

L’UEFA a procédé au tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions 2025-2026, qui démarre en septembre 2025 (16-18 pour la 1re journée). Les 36 équipes ont découvert leurs différents adversaires qu’elles vont affronter en huit journées, dont quatre à domicile et quatre à l’extérieur. Le sort n’a pas été tendre envers les Lions.

Nicolas Jackson (Chelsea)

Vainqueur de la Conférence League et de la toute nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs, Chelsea va effectuer son retour en C1. Quatrièmes de la Premier League, la saison passée, les Blues vont retrouver des cadors européens comme le FC Barcelone. Les Anglais vont joueur leur premier match à domicile face aux Blaugrana, avant de recevoir Benfica, Ajax et Pafos de l’international sénégalais Moustapha Name. Les hommes de Maresca auront à effectuer des voyages périlleux. Ils se rendront en Bavière où ils auront fort à faire avec le Bayern Munich. Ensuite, ils auront deux déplacements en Italie pour en découdre avec Naples et l’Atalanta. Placé sur le marché des transferts, Nicolas Jackson pourrait quitter le club cet été. A défaut, il lui sera difficile de trouver du temps de jeu, compte tenu de la décision du coach de le reléguer au second plan, derrière João Pedro et Liam Delap.

Pape Matar Sarr (Tottenham)

Contrairement à son compatriote, Pape Matar Sarr jouit de la pleine confiance de son entraineur à Tottenham. Le milieu de terrain sénégalais et ses coéquipiers vont retrouver la C1 et le champion d’Europe en titre, le Paris Saint-Germain, qui les avaient battus en Supercoupe de l’UEFA. Les Spurs vont faire un déplacement difficile au Parc des Princes où ils tenteront de prendre leur revanche. Ils feront face également à un autre pensionnaire de la Ligue 1 française, en l’occurrence l’AS Monaco de Krépin Diatta et Lamine Camara. Dans leur antre, les hommes de Thomas Frank devront batailler fort pour imposer leur loi. Pape Matar et son équipe auront deux chocs contre Dortmund et Villarreal de Pape Guèye, avant de terminer par Slavia Prague et Copenhague. Vainqueurs de la Ligue Europa, les Spurs doivent tenir leur rang en passant ce premier tour.

Pape Guèye (Villarreal)

Villarreal de Pape Guèye va également retrouver la Ligue des champions cette saison. Le retour en C1 du Sous-marin jaune ne sera pas une promenade de santé. Le club espagnol a hérité du lourd, avec la réception de Manchester City et de la Juventus de Turin, en plus de l’Ajax et de Copenhagen, qui ne manquent pas d’ambition. Pape Guèye et ses coéquipiers devront bien négocier leur déplacement sur les pelouses de Dortmund et Tottenham.

Lamine Camara et Krépin Diatta (AS Monaco)

L’AS Monaco a réalisé une phase de Ligue honorable avant de quitter la compétition aux barrages face à Benfica. Cette année, le club de Lamine Camara et Krépin Diatta veut faire mieux. Mais le club du Rocher n’a pas été épargné par le tirage au sort. En plus d’un voyage très compliqué au Santiago Barnabeu, les Monégasques n’auront pas non plus de répit à domicile. Ils disputeront quatre chocs à Louis II face à Manchester City, Juventus, Tottenham et Galatasaray d’Ismaïl Jakobs. Le directeur général de l’ASM s’est exprimé sur les affiches de son équipe. ‘’C’est un tirage excitant, spécialement au stade Louis-II, où nous aurons la chance d’accueillir de grandes équipes. Nous n’allons jouer aucune formation affrontée la saison dernière, cela le rend donc encore plus excitant’’, a déclaré Thiago Scuro.

Ismail Jakobs (Galatasaray)

Pour son retour en Ligue des champions avec Galatasaray, Ismaïl Jakobs va retrouver son ancien club, l’AS Monaco. Les Turques vont se rendre au stade Louis II où Jakobs va faire face à ses compatriotes, Krépin et Lamine. Dans ses déplacements, Galatasaray va en découdre avec Manchester City, Frankfurt et Ajax. Le club d’Istanbul recevra au RAMS Park deux gros morceaux, Liverpool et Atlético Madrid.

LOUIS GEORGES DIATTA