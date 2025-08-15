ÉLECTION MAIRE DE DAKAR Taxawu Sénégal se défend et rejette la faute sur Barth

Taxawu Sénégal est catégorique : si la mairie de Dakar est tombée dans l'escarcelle du pouvoir, c'est surtout parce que Barthélemy Dias n'a pas joué franc jeu. En d'autres termes, Khalifa Sall et ses camarades accusent l'ancien n°2 du parti pour la défaite électorale du 25 août 2025.

À la suite de l'élection municipale à Dakar, le 25 août 2025, le parti Taxawu Sénégal est monté au créneau afin de répondre à la ‘’clameur populaire’’ qui l'a tenu pour responsable de cette déroute. Les socialistes, qui se disent victimes de ‘’manipulations sordides’’ et d'’’accusations infondées, malhonnêtes et périlleuses’’, ont souhaité ‘’apporter aux Sénégalais des explications claires et rigoureuses, afin d'éclairer l'opinion et de mettre un terme aux manœuvres politiciennes’’, rapporte le porte-parole du jour et maire de Yoff, Seydina Issa Laye Samb.

Dans ses propos, M. Samb a voulu un peu faire la genèse de l'histoire. Selon lui, depuis la décision de l'autorité administrative, le 11 décembre 2024, de déclarer démissionnaire le maire de Dakar, Barthélemy Toye Dias, Taxawu Sénégal a ‘’engagé aussitôt le combat, à la fois politique et juridique, afin que le maire légal et légitime de la capitale recouvre ses droits’’. Après que le préfet a demandé au maire par intérim de convoquer le conseil municipal pour une élection, le parti a engagé des consultations pour désigner une ‘’candidature unique’’. Au terme d'un processus ‘’démocratique, transparent et inclusif’’, le choix s'est porté sur Mme Ngoné Mbengue.

Barth unique coupable, selon Taxawu

Le ‘’khalifiste’’ a, par ailleurs, souligné que ‘’le choix du maire Barthélemy Dias était, depuis le début de la crise, de soutenir la candidature du maire intérimaire Ngoné Mbengue’’.

Cependant, il révèle qu’’’à l'annonce de la date de l'élection, le maire Barthélemy Dias a changé de position en choisissant de présenter la candidature de l'adjoint au maire Pathé Ba’’. Encore plus surprenant, d'après lui, ‘’à la veille de l'élection, le maire Dias changea radicalement d'option en appelant à un boycott’’.

Selon Taxawu Sénégal, l'appel au boycott était une mauvaise décision, dans la mesure où ‘’la saisine du juge n'est pas suspensive et que dans la jurisprudence administrative, les sursis à exécution sont exceptionnels’’. Il ajoute : ‘’Notre responsabilité nous interdisait de cautionner un boycott dont l'efficacité judiciaire n'était assortie d'aucune garantie.’’

In fine, cette frange de l'opposition a voulu tirer une ‘’leçon de moralité’’ et une ‘’leçon politique’’ de la situation. Taxawu Sénégal dénonce le fait que ‘’l'implosion de Taxawu Sénégal et de l'opposition au sein du conseil municipal a, de surcroît, offert au Pastef l'occasion de faire son marché infamant aux antipodes des valeurs républicaines’’, semble regretter Seydina Issa Laye Samb.

Il invite les acteurs politiques à plus de ‘’retenue, moins d'émotions et de coups d'éclat’’. En outre, Taxawu a réaffirmé ‘’son ancrage indéfectible dans l'opposition, la seule posture politique qu'elle connaît depuis sa mise en place’’.

MAMADOU DIOP