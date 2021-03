Franck Kanouté a exprimé sa déception, comme tous ses coéquipiers, à la fin du match nul (0-0) contre le Congo. En dépit de l’issue de la rencontre, le milieu de terrain de 22 ans du club belge, Cercle Bruges, est satisfait des quinze minutes qu’il a passées sur la pelouse du stade Massemba Debat, mardi dernier à Brazzaville.

Entré à la place de Nampalys Mendy (78e) contre le Congo, Franck Kanouté a honoré avec le Sénégal sa deuxième sélection. Le milieu de terrain de 22 ans juge sa prestation ‘’satisfaisante’’, malgré le résultat ‘’décevant’’ à l’issue de la rencontre contre les Diables Rouges, en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2021.

‘’J’ai joué quinze minutes contre le Congo. J’ai essayé de donner un coup de main à mes coéquipiers, même si ce n’était pas facile, parce qu’il y avait la fatigue et qu’il fallait rester concentré’’, a expliqué le pensionnaire du Cercle Bruges, en Belgique, dans un entretien avec le Service communication de la Fédération sénégalaise de football. Même s’il est content de l’apport qu’il a pu avoir dans l’équipe, Kanouté estime qu’il ‘’peut mieux faire’’. ‘’Je pense toujours à donner le maximum’’.

Par rapport au résultat du match (0-0) contre le Congo, le milieu de terrain des Lions regrette le manque de réussite de ses coéquipiers et fait remarquer la déception du groupe au coup de sifflet finale de l’arbitre. ‘’Non, on n’était pas du tout satisfait du résultat. On était au Congo pour remporter le match, même si on savait que cela n’allait pas être facile comme toutes les rencontres depuis le début de la qualification. On voulait faire carton plein, six victoires en autant de sorties. On est un peu déçu de l’issue du match, parce qu’on avait des occasions de but, mais on n’a pas marqué. On voulait vraiment le gagner et rentrer avec les trois points au Sénégal’’.

Contre l’Eswatini, un match ‘’intense’’

Après une journée de repos, les Lions ont repris le travail, ce dimanche, par une séance à huis clos, au stade Lat-Dior où se déroulera le match de la 6e journée contre Eswatini. Et déjà Franck pense cette rencontre. Pour lui, ‘’il ne peut pas y avoir de match facile en Afrique, quel que soit l’adversaire en face’’.

Malgré leur élimination et la dernière place du classement qu’ils occupent (4e, 1 pt, 4 défaites et 1 nul), les Eswatiniens ‘’ne feront pas le déplacement pour jouer les figurants et se laisser faire’’. Jouer contre le Sénégal, ‘’l’une des plus grandes en Afrique’’, dit-il, est source de motivation supplémentaire pour les autres équipes. Il dit s’attendre à un match ‘’difficile un peu plus intense que celui qu’on a joué mardi contre le Congo. Ce sera un vrai combat’’.

Le natif de Ziguinchor a étrenné sa première sélection avec le Sénégal en novembre 2020, lors de la rencontre retour contre la Guinée-Bissau comptant pour la 4e journée de la poule I. L’ancien pensionnaire du centre de formation de la Juventus avait démarré la partie dans un milieu à trois, aux côtés d’Idrissa Gana Guèye et Krépin Diatta, avant de céder sa place dans les arrêts de jeu (90e+2) à Salif Sané. Les Lions s’étaient imposés à Bissau sur le score d’un but à zéro grâce à Sadio Mané (82e). Cette victoire avait d’ailleurs permis au Sénégal de valider son ticket qualificatif à la prochaine Can, au Cameroun.

LOUIS GEORGES DIATTA