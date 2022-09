Le gouvernement américain, à travers le Bureau régional de la sécurité de l’ambassade des États-Unis à Dakar, a offert à la gendarmerie nationale sénégalaise du matériel tactique d’application de la loi, dans le cadre du soutien à la mission de patrouille et de protection des frontières nationales, a-t-on appris ce mardi. Ce lot d’équipements, d’une valeur de plus de 347 millions de francs CFA, comprend des équipements tactiques personnels, des casques, des GPS, des jumelles, des kits médicaux et 125 fusils tactiques à carabine M4, précise un communiqué de la représentation diplomatique américaine.

Le document parvenu à l’APS indique que la remise de ces subventions d’équipement a eu lieu lors de la cérémonie de clôture de la formation aux opérations de patrouille rurale et frontalière (OPRF) organisée vendredi dernier au Centre régional de formation tactique (CRFT) Ata de Thiès. La formation était dispensée dans le cadre du Programme d’assistance antiterroriste (Ata) de l’ambassade des États-Unis. Le programme Ata auquel le Sénégal participe depuis 1985, est administré par le Bureau de la sécurité régionale de l’ambassade des États-Unis, en partenariat avec le service de sécurité diplomatique.

..."L’objectif des États-Unis, à travers le programme Ata, est de fournir aux unités ESI suffisamment d’équipements et d’armes pour leur personnel, en complément de l’équipement déjà accordé à 75 gendarmes qui ont participé à trois cours OPRF dispensés par l’Ata tout au long de 2022’’, rapporte le communiqué. Il rappelle que le Centre régional de formation tactique de l’ATA de Thiès accueille aussi des participants pour la formation des forces de sécurité venant de toute l’Afrique de l’Ouest, dans le cadre du partenariat de sécurité de longue date entre les États-Unis et le Sénégal.

"Ce don permettra d’équiper environ 125 officiers servant dans quatre escadrons de surveillance et d’intervention (ESI) de la gendarmerie opérant à la frontière orientale du Sénégal, à savoir les ESI de Linguère, de Kédougou, d’Ourossogui et de Bakel’’, lit-on dans le texte. Le commandant de la gendarmerie mobile, le général de brigade Daouda Diop, dans des propos rapportés par la source a exprimé sa satisfaction et ses remerciements au gouvernement et au peuple américains pour la qualité de la formation dispensée et l’utilité du matériel mis à la disposition de la gendarmerie. Le chef du Bureau régional de sécurité de l’ambassade, Colin P. Bucknor, a souligné, pour sa part, la forte coopération sécuritaire entre les États-Unis et le Sénégal, rappelant aussi l’importance des formations dispensées par le programme Ata pour aider à mieux sécuriser les frontières au Sénégal.