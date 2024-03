Habib Diarra recale la France pour le Sénégal

En 2018, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, ‘’EnQuête’’ a publié le portrait de la directrice de 7TV, Maïmouna Ndour Faye. On entame le mois de mars, six ans après, et la voilà au cœur de l’actualité. Elle a été lâchement agressée par un ou des individus non encore identifiés. ‘’EnQuête’’ republie l’article qui lui a été consacré.