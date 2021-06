L’équipe féminine du Sénégal d’handball, vice-championne d’Afrique, entame la dernière étape de sa préparation pour la Can 2021 (du 10 au 20 juin au Cameroun) à Thiès. Selon le sélectionneur national, Frédéric Bougeant, l’objectif est de monter sur le podium et de décrocher une qualification en Coupe du monde, prévue décembre prochain en Espagne.

A quelques jours du démarrage de la Coupe d’Afrique des nations féminine de handball, l’équipe du Sénégal s’engage dans la dernière étape de sa préparation. Le sélectionneur national, l’ensemble de son staff et les joueuses sont arrivés à Thiès où ils établiront leur camp d’entrainement. ‘’L’équipe féminine de handball du Sénégal est bien arrivée. On est très content de se retrouver à Thiès dans de très bonnes conditions’’, a déclaré Frédéric Bougeant dans un entretien avec la cellule communication de la Fédération sénégalaise de handball (FSHB). Selon le technicien français, tout est mis en place pour permettre à l’équipe de se maintenir ‘’dans une bulle sanitaire, pour respecter les protocoles Covid qui sont mis en place par la CAHB pour que la compétition puisse se passer de la meilleure des manières’’.

Pour cette 24e édition de la Can féminine d’handball, le Sénégal vise l’une des trois places du podium et un ticket pour le Mondial 2021, en Espagne, comme c’était le cas en 2018 où les Lionnes avaient occupé la 2e place, à Brazzaville. ‘’L’objectif qu’on s’est fixé aujourd’hui, c’est d’être à nouveau sur le podium de cette Can et qualifier le Sénégal pour une 2e fois au championnat du monde.’’ Pour Frédéric Bougeant, le Sénégal jouera à fond cette compétition, pour essayer ‘’d’être surprenant et d’aller bousculer la hiérarchie qui est en place, depuis plusieurs années’’. ‘’Ce qui montrerait une forme de pérennité dans les performances de l’équipe, de la stabilité. A nos yeux c’est la chose la plus importante, aujourd’hui.’’

La sélection nationale a cinq jours de préparation à Thiès, avant de prendre départ samedi prochain en direction du Cameroun. Selon l’entraineur, ses joueuses sont très contentes de se retrouver au Sénégal. ‘’On sent qu’il y a énormément de plaisir, de joie à se retrouver. C’est quelque chose de très agréable et de très important pour la dynamique du groupe. Il y a une très forte mobilisation pour bien terminer cette dernière ligne droite de la préparation’’, a confié Bougeant.

La 24e édition de la Coupe d’Afrique des nations seniors Dames est prévue du 10 au 20 juin 2021, à Yaoundé. Le Sénégal partage le groupe A avec de vielles connaissances, comme la Tunisie et la Guinée. Les Lionnes, vice-championnes d’Afrique, avaient croisé le fer avec les Tunisiennes dans la poule A, il y a trois ans à Brazzaville. Les protégées du coach Frédéric Bougeant s’étaient imposées sur le score de 21-26. Les deux équipes s’étaient rencontrées deux ans auparavant en demi-finale. La victoire (20-26) des Sénégalaises sur le parquet a été finalement annulée par CAHB qui a disqualifié le Sénégal sur un recours de la Tunisie. Quant aux Guinéennes, elles avaient subi la furie des Lionnes en quarts de finale, en 2018, sur le score de 23 à 16. La poule est complétée par Madagascar. Les Malgaches, méconnues des Sénégalaises, feront figure de petit poucet du groupe A.

