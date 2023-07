L’atelier de Revue annuelle de la protection sociale, édition 2023, a eu lieu hier. Présente à cette rencontre, la présidente du Haut conseil du dialogue social (HCDS) a indiqué que l’institution tripartite nationale de dialogue social a adopté une note d’engagement en faveur du financement durable de la protection sociale, lors de sa 29e Assemblée plénière.

Ainsi, les mandants tripartites selon, Innocence Ntap Ndiaye, se sont engagés à coordonner la mobilisation sociale autour de l’objectif du financement de la protection sociale, mener le plaidoyer auprès du gouvernement, de l’Assemblée nationale, des partenaires sociaux, des partenaires institutionnels et de la société civile, pour un financement durable de la protection sociale, engager les concertations nécessaires avec tous les acteurs sociaux, en vue de l’atteinte de l’objectif d’un financement durable de la protection sociale.

Enfin, les mandants tripartites du HCDS recommandent l’organisation d’un forum national sur le financement durable de la protection sociale. "Ces actions ambitieuses et forts généreuses de protection sociale qui montaient en puissance, ont fait face à la maladie à coronavirus qui, de par son cortège de surprises, sa vitesse fulgurante de propagation et ses conséquences sociales, économiques et sanitaires foudroyantes, a secoué notre pays. Cette pandémie a fortement bouleversé nos habitudes, nos vies, nos avoirs et notre quiétude, et a accentué la vulnérabilité et les inégalités. Face à ce fléau encombrant, le Sénégal, à l’instar des autres pays, a très tôt mis en œuvre un plan de riposte par des actions de prévention et d’atténuation des effets du Covid-19.

Cependant, la crise sanitaire et ses conséquences continuent de sévir et la crise ukrainienne avec son impact sur le renchérissement du coût de la vie vient s’y greffer. Fort heureusement, l’État du Sénégal a su prendre le taureau par les cornes en déployant d’énormes moyens financiers pour soutenir les populations et accompagner les entreprises publiques et le secteur privé national", a laissé entendre Mme Ndiaye.