Cette année, une abondante pluviométrie et annoncée par les services compétents. D’ailleurs, dès le mois de juin, certaines parties du pays ont commencé à voir les premières gouttes de pluies à la surprise de beaucoup de personnes qui ne s’y attendaient pas en ce moment de l’année. C’est pour cette raison que la municipalité de Joal Fadiouth, sous la houlette de la Mairesse Sophie Gladima, a entrepris ce weekend une grande opération de lutte contre les inondations et l’insalubrité.

Le Maire de Joal Fadiouth, Aïssatou Sophie Gladima veut anticiper sur les risques d’inondation et l’insalubrité provenant de l’hivernage dans sa commune. Elle a lancé une grande opération de lutte contre ces fléaux qui gangrènent la vie des joaliens lors de la saison des pluies. Il s’agit d’un plan d’urgence de nettoiement et de curage des caniveaux qui a été officiellement lancé ce samedi par l’édile de la commune. Le Maire de la commune, par ailleurs ministre des Mines et du Pétrole, s’est rattaché les services de l’UCG pour gagner ce pari de la salubrité dans cette commune touristique, mais de réputation insalubre du fait de la présence inexplicables des mouches et des odeurs nauséabondes durant l’hivernage.

« Nous avons décidé de travailler avec l'UCG pour rendre la ville propre. Joal est une ville touristique et quand on parle de ville touristique ça veut dire que nous devrons recevoir beaucoup d’étrangers. Depuis l'année dernière, nous y travaillons et cette année nous avons renforcé la capacité », a renseigné le maire qui promet que tous les problèmes d’insalubrité devront être réglés avec le concours de l’UCG qui va maintenant jusqu’à la transformation et la valorisation des déchets, des ordures dans le cadre de ses missions. « Donc, en ce moment, théoriquement les communes devraient pouvoir en bénéficier. Parce que les communes devraient gagner un pourcentage de tout ce qu’on transforme dans des sociétés qui vont être mises en place. Et, nous pensons que les jeunes de Joal et les jeunes du Sénégal devraient pouvoir en bénéficier », estime le maire. Elle annonce par cette occasion que ce contrat permettra à certains jeunes de trouver du travail.

Dans la foulée, Sophie Gladima estime que la guerre contre l’insalubrité ne pourrait être gagnée par une seule commune. De ce fait, elle prône une intercommunalité dans ce domaine pour permettre de trouver en synergie des voies et moyens pour rendre les villes de la petite côte propres et attrayantes. « On ne peut pas avoir des points de valorisation partout.

Donc, il faudrait qu’on trouve des communes qui ont beaucoup plus d’espace pour abriter ce genre d’infrastructure parce que lorsqu’on fera le tri, il y aura du papier et nous devront avoir de petites unités pour transformer le papier recyclé par exemple », indique-t-elle. Avant de préciser : « nous n’avons pas encore commencé, mais nous allons voir le Maire de Malicounda puisque Joal n’a plus de terre, Fadiouth c’est une île. Donc, il nous faut un peu de terre soit du côté de Nguéniène soit de Malicounda », soutient le maire. Cette journée a également été l’occasion d’entamer un programme de curage des caniveaux pour lutter contre les inondations dans la ville. Joal étant une commune dont les deux tiers de son sol sont dans une zone marécageuse reste la ville la plus touchée par les inondations durant la période des pluies. Grâce à la cimenterie Sococim, le curage des caniveaux et le remballage de certaines pistes seront fait cette année.