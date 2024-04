Dans le cadre du « Programme de rapatriement spécial et urgent » de ressortissants gabonais vivant au Sénégal, en situation de précarité, souhaitant regagner leur pays d’origine initié par le président de la Transition du Gabon, Gl Brice Clotaire Oligui Nguema, 38 Gabonais vivant dans la précarité et le dénuement au Sénégal ont été rapatriés, le 10 avril dernier à Libreville.

Le président du Comité pour la transition et la restauration des institutions (Ctri) et de la Transition du Gabon, Gl Brice Clotaire Oligui Nguema, en visite à Dakar en novembre 2023, avait promis de ramener au pays ses compatriotes en proie « à des difficultés économiques et à des situations de détresse indicibles » vivant au Sénégal. Cette opération a mobilisé d’énormes moyens financiers et logistiques de l’État gabonais.

Cette mesure sociale, conforme aux dispositions légales qui dispose que « tout citoyen gabonais séjournant ou résidant à l’étranger bénéficie de la protection et de l’assistance de l’État, dans les conditions fixées par les lois nationales ou les accords internationaux », s’inscrit dans la volonté des autorités de prendre en compte les attentes de l’ensemble des Gabonais de la diaspora.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce « Programme de rapatriement spécial et urgent », les inscriptions au voyage retour se sont faites jusqu’au 22 décembre 2023 à l’ambassade du Gabon à Dakar. Après l’étude des dossiers, 38 Gabonais sur un groupe de 161 dont 14 familles et plusieurs étudiants diplômés qui avaient choisi de rester à Dakar à la fin de leurs études, ont regagné leur pays le 10 avril dernier. Pour ce faire, un aéronef de l’Armée de l’air a été affrété pour rapatrier une première cohorte de 38 ressortissants gabonais vivant au Sénégal, en situation d’extrême précarité durant de longues années, sans soutien des pouvoirs publics et de leurs familles.

Un rapatriement diligenté par son ministre des Affaires étrangères, Michel Régis Onanga Ndiaye. Ce premier groupe sera suivi d’un autre, dans les jours à venir pour s’achever le 18 avril courant. Les ressortissants gabonais au Sénégal retardataires sont donc priés de se hâter, afin de profiter de cette opportunité qui leur est offerte par leur gouvernement.

Malamine CISSE