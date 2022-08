Le Magal de Touba est prévu dans moins de 25 jours. À cause des fortes pluies qui se sont abattues tout récemment dans la cité religieuse, l’inquiétude de devoir commémorer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba dans les eaux est la chose la mieux partagée. Le ministre de l’Intérieur a tenu à rassurer les populations avant d’annoncer des mesures fortes.

Le ministre de l’Intérieur et son collègue du Développement communautaire ont visité, hier, les zones inondées des localités de Diourbel et de Touba. Dans la cité religieuse, Antoine Félix Abdoulaye Diome, dans le cadre de l’opérationnalité du plan Orsec, a pu constater les nuisances causées par les inondations. Il s’est rendu à "Guélémou”, au quartier Ndamatou et au niveau du bassin de rétention de Darou Rahmane, sur la route de Taïf. Il a demandé aux différents services techniques présents de se hâter et de tout faire pour que lors du Magal, que les fidèles n’aient pas à subir la furie des eaux. Il a confié : ‘’L'objectif est de mettre en synergie toutes les actions de l'État en vue de rendre plus efficace l'action publique. Tout dans le plan Orsec s'inscrit dans l'urgence. Il y a urgence à évacuer les eaux et à assister les populations sinistrées."

Le ministre de l’Intérieur a annoncé des mesures fortes. ‘’A Touba, il y a des actions qui ont été entreprises. Tout n'est pas encore terminé ; il y a du travail à faire. Mais cela ne peut se faire que dans le cadre des travaux structurants qui sont déjà engagés avec le plan d'assainissement de Touba d'un montant de 23 milliards F CFA. Il y a aussi les forages de rabattement qui ont été déjà installés et qui ont permis aujourd'hui de contenir la remontée des eaux qui ont jadis causé beaucoup de désagréments aux populations".

Ainsi, 18 camions Hydrocureurs seront déployés dans les prochaines 24 heures pour soulager les populations. De l’avis du ministre, le gouvernement est engagé pour mettre fin à ce fléau des temps modernes. Il a déclaré qu’il y a également ‘’l'arrivée de 18 camions hydrocureurs entre hier et aujourd'hui à Touba, pour soulager les populations affectées dans les zones où il n'y a pas de déversoir encore moins d'exutoire. Ce travail sera poursuivi sans relâche et même va être renforcé d'ici le Magal. Nous allons poursuivre le travail de pompage qui va s'accentuer avec l'augmentation de la capacité des hydrocureurs qui seront envoyés sur Touba. Un second bassin de captage, d'une capacité variant entre 40 et 60 ha, est en train d'être mis en place à Keur Kab. Ça va permettre d'absorber les eaux venant de Touba".

Dans la commune de Diourbel, le ministre et sa délégation ont visité les zones sinistrées de Ngolomith et de Cheikh Anta. Il a pu noter le calvaire que les populations vivent avec des eaux qui stagnent depuis plus de trois années maintenant. Il a confié que dès ce mardi, des motopompes seront envoyées à Diourbel.

Mais avec toute cette batterie de mesures annoncée, les techniciens en génie civil pensent que pour des solutions durables, il faut envisager le recasement de ces populations vers d’autres sites, parce que, confie Ousmane Sy, ingénieur en génie civil, diplômé de l’École polytechnique de Thiès, ‘’c’est une perte de temps et d’énergie. Ce qu’il faut envisager, c’est de prendre des mesures hardies et courageuses en essayant de faire quitter les populations et de les reloger, parce que le pompage des eaux n’a jamais été une solution durable et définitive’’.

Boucar Aliou Diallo (Diourbel)