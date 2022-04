Institut cervantes de Dakar

Hier, le directeur du centre culturel espagnol de Dakar, Nestor Nongo Nsala, a rencontré la presse à l’occasion d’une visite guidée dans les nouveaux locaux de l'institut, situé à Fann, sur l’avenue Cheikh Anta Diop. Une occasion pour Nestor Nongo Nsala de revenir sur les enjeux et le rôle de son institution. Le nouveau siège de l’Institut Cervantes, premier centre culturel espagnol en Afrique subsaharienne, a été inauguré, le 13 décembre dernier par la reine Letizia Ortiz, en présence des autorités sénégalaises et espagnoles.

Il permettra de promouvoir la langue et la culture espagnoles dans toute l'Afrique subsaharienne, où l'institution ne disposait jusqu'ici que de deux salles de classe Cervantes : celle de Dakar, créée en 2010 qui continuera à fonctionner et celle d'Abidjan (Côte d'Ivoire), créée récemment. ‘’Le centre de Dakar est le centre le plus mondial de l’institut cerventes. Tout est digitalisé. Dans chaque pays, nous essayerons d’avoir une présence physique’’, a dit Nestor Nongo Nsala. L’objectif c’est d’établir des relations entre l’Espagne et le Sénégal qui est la porte de l’Afrique de l’Ouest.

‘’Nous voulons favoriser la relation entre les artistes des deux pays. Nos portes sont ouvertes à tous les artistes pour voir comment on peut collaborer. Nous sommes prêts à écouter les secteurs liés à la culture, comme la gastronomie’’, a-t-il indiqué. Le Sénégal est l’un des 19 pays d’Afrique subsaharienne où les étudiants d’espagnol peuvent obtenir le Diplôme d’Espagnol Langue étrangère (DELE). ‘’Apprendre une langue dans ce monde global c’est un acquis. L’Espagne c’est la deuxième langue, après l’anglais.

Ça ouvre des portes aux jeunes qui l’apprennent. Et c’est une langue de business. Il y a des entreprises espagnoles qui vont s’installer ici’’, dit-il. Avant d’indiquer que les plus important, c’est la connaissance de l’autre. ‘’La langue espagnole n’est pas en compétition avec les autres langues. Les langues ne sont pas en conflit. C’est une richesse d’avoir toutes les langues. L’Espagne a 4 langues officielles et moi je défends toutes ces langues. C’est comme les ethnies ; on doit vivre ensemble. C’est ça que nous devons apprendre à nos populations pour qu’elles sachent que les langues ainsi que les ethnies ne sont pas en conflit. Nous vivons grâce à notre différence. C’est ça qui fait la vie. Il doit y avoir toutes les races possibles, toutes les religions possibles’’, a soutenu Nestor Nongo Nsala.