Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricain (FRAPP) était hier au siège de la section Sénégal d’Amnesty international pour se plaindre. Le mouvement citoyen dénonce des actes du régime qui pousseraient les Sénégalais à se radicaliser. Guy Marius Sagna et Cie ont déposé une demande d'autorisation pour tenir une manifestation au Terrain d’HLM Grand-Yoff. Jusqu’à hier soir, ils n’avaient pas encore reçu une réponse de la part des autorités. Pour l’heure, il y a Il s’agit de la cinquième interdiction sur les six demandes de rassemblement.

Les membres du Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricain (FRAPP) ont rencontré, hier, Seydi Gassama d’Amnesty international- section Sénégal pour lui faire part de leurs inquiétudes. Leur appel à la manifestation de demain, qui devait se tenir devant la maison d’Ousmane Sonko, est interdit. Il s’agit de la cinquième interdiction sur les six demandes à manifester. Jusqu’hier soir, il ne restait que celle d’aujourd’hui (pas encore de réponse des autorités). Quoi qu’il en soit, le mouvement citoyen invite les Sénégalais à aller manifester, ce samedi, de 15h à 19h, au Terrain de HLM grand Yoff. ‘’Si on veut la paix dans ce pays, il faut la justice, le respect de la Constitution, le respect du droit des Sénégalais, notamment de pouvoir manifester. Les lettres d’information ont été déposées lundi dernier, sur la table du préfet. Les enquêtes ont déjà été effectuées’’, a déclaré Guy Marius Sagna qui a listé moult manifestations non autorisées.

‘’Voilà pourquoi les Sénégalais se radicalisent, en réalité’’, a-t-il indiqué après avoir répertorié les rassemblements interdits par les autorités. L’un des objectifs de la manifestation c’est d’exiger la levée des barrages mis devant la maison d’Ousmane Sonko, à la cité Keur Gorgui. ‘’Le blocus autour de la maison de Ousmane Sonko est inacceptable. Ses avocats n’ont même pas accès à lui. Ousmane Sonko à le droit d’aller, comme tout le monde, d’aller à la mosquée faire la prière de la Tabaski’’, a dit le l’activiste-député. Qui dénonce le silence de l’Union des magistrats du Sénégal sur cette situation. ‘’Pendant tout ce temps, c’est silence radio du côté du barreau. Mieux, l’Exécutif, le président Macky Sall vassalise la Justice pour mener sa répression judiciaire’’, a-t-il regretté.

Il s’agit également d’exiger la libération des ‘’détenus politiques’’. L’activiste a parlé de 500 détenus qui mériteraient de fêter la tabaski en famille. Pour FRAPP, l’organisation de ces manifestations permet également de dénoncer une volonté d’empêcher à un leader politique de se présenter pour la prochaine élection présidentielle, mais aussi et surtout de dire non à la troisième candidature de Macky Sall. ‘’Les manifestations, c’est pour demander qu’aucun candidat ne soit empêché à être candidat. Parce que, ça aussi c’est aussi une source de trouble. Ce sont des manifestations pacifiques pour mobiliser les Sénégalais contre la troisième candidature. Parce que, nous pensons que la troisième candidature de Macky Sall est mortifère. Elle est une menace à l’ordre public, à la paix et à la cohésion’’, a soutenu Guy Marius Sagna.

A l’en croire, le président de la République est en train de ‘’criminaliser l’expression de la liberté des citoyens. C’est ce qui vaut ces arrestations’’. L’autre objectif des manifestations est d’exiger le retour du signal de Walf.

Seydi Gassama : ‘’Beaucoup de loi qui sont invoquées sont obsolètes’’

Par ailleurs, M. Sagna a fortement dénoncé des actes de ‘’tortures, de traitement inhumain et dégradant’’. D’après lui, plusieurs manifestants arrêtés ont été torturés par des gendarmes. Pis, selon lui, les arrestations se font au niveau des hôpitaux. ‘’Des blessés ont fui la capitale pour ne pas être capturés. Par conséquent, certains se sont retrouvés avec des plaies infectées’’, a-t-il regretté. En ce qui concerne le nombre de morts, lors des dernières manifestations, il dit : "Depuis le premier juin, on nous parle de 16 morts. Aujourd’hui, on est à 30. Et ça, c’est compte non tenu des nervis et policiers qui ont été tués. Pour nous, toutes les vies sont importantes. Nous avions alerté depuis longtemps en disant ‘attention au syndrome Fodé Ndiaye, policier originaire de Koungheul, mort lors des évènements de la troisième candidature en 2011’’.

De son côté, le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal qui s’est réjoui de la visite de FRAPP, a estimé que les interdictions de manifestation ne sont pas fondées. ‘’Nous lançons un vif appel au président Macky Sall pour lui dire qu’aucun Sénégalais ne se réjouit de la situation dans laquelle le pays. Nous avons tout le temps été fiers, lorsque nous participions à des réunions internationales et que le Sénégal est cité en exemple. Nous l’invitons à poser des actes forts en commençant par autoriser les manifestations’’, a déclaré Seydi Gassama. A l’en croire, lorsqu’une manifestation est autorisée et encadrée, les dégâts sont évités ou amoindris.

De plus, il estime que c’est un droit central. ‘’On dit souvent ‘le préfet ne l'a pas autorisé. Je dis non, dites : ‘le préfet a interdit’. Aujourd’hui, si vous voulez manifester, vous écrivez au préfet pour l’informer, afin qu’il prenne les dispositions pour encadrer les manifestations. C’est cette philosophie qui est celle des Nations-unies. La liberté de manifester pacifiquement est fondamentale. C’est elle qui permet de revendiquer tous les autres droits. Et beaucoup de lois qui sont invoquées sont obsolètes. Des lois héritées de la France coloniale’’, a-t-il indiqué.

Poursuivant, le défenseur des droits Humains, note que Macky Sall doit aussi ramener la paix en mettant fin ‘’aux arrestations arbitraires auxquelles il procède tous les jours, car cela ne sert à rien, si ce n’est pour surpeuplée les prisons. Et pour finir, il doit mettre fin au blocus du domicile d'Ousmane Sonko’’.