L’ancien footballeur international et capitaine des « Aigles du Mali », Seydou Keita, a raccroché ses crampons pour enfiler le costume d’entrepreneur en devenant capitaine industries. Il vient d’investir dans son pays la bagatelle de 15 millions d’euros ; plus de 10 milliards de francs CFA dans un ambitieux projet industriel baptisé « Keita Industries » pour booster la croissance économique du pays, créer de la richesse et générer des emplois pour ses compatriotes.

L’ancien milieu de terrain de l’équipe nationale du Mali et du FC Barcelone, Seydou Keita, a réussi sa reconversion professionnelle, à l’opposé de de nombreuses grandes stars qui n’ont pas su que faire après leur retraite sportive.

Le complexe industriel de « Keita Industries », ajouté à ses nombreuses actions sociales, fait la fierté du peuple malien et constitue un exemple inspirant pour toute la jeunesse africaine. Le complexe comprendra plusieurs unités de production dont une usine de textile, une usine agroalimentaire et une unité d’assemblage de véhicules. Ce lourd investissement porteur, qui a requis la bagatelle de 15 millions d’euros, va stimuler la croissance économique et participera grandement à créer de la richesse et des emplois. Il contribuera énormément à la formation et l’insertion professionnelle des jeunes.

L’objectif visé est de créer une chaîne de valeur complète « Made in Mali » aux fins de contribuer à la production endogène pour l’émergence et le développement du pays. Le Chef de l’Etat, Cl Assimi Goita, recevant le promoteur en audience le 5 mai dernier, a félicité ce valeureux fils du terroir pour son engagement en faveur du développement du Mali qui ploie sous le poids des importations de biens et services. En outre, le président de la transition, a encouragé les autres sportifs africains toutes disciplines confondues à suivre son exemple en investissant dans leurs pays.

Malamine CISSE