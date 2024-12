Plusieurs pelouses européennes ont vu du jeu en ce milieu de semaine. Sur certaines d'entre elles, les Sénégalais y ont brillé.

Après le week-end, les joueurs ont retrouvé les pelouses en milieu de semaine, un peu partout en Europe. La Premier League et la Coupe du Roi en Espagne ont vu les Sénégalais en action. En Angleterre, Everton d’Iliman Ndiaye et d’Idrissa Gueye s’est imposé sur le score de 4-0 face à Wolverhampton grâce à des réalisations d’Ashley Young, d’Orel Mangala et un doublé contre son camp de Craig Dawson. Après la défaite sur le même score contre Manchester United le 1er décembre, les Toffees reprennent du poil de la bête et s’éloignent davantage de la zone rouge (15ème avec 14 points).

Titulaires au coup d’envoi, les deux internationaux sénégalais ont disputé l’intégralité de la rencontre. Solide et appliqué dans l’entrejeu, le milieu de terrain sénégalais de 35 ans a été d’un grand apport dans le jeu de Sean Dyche avec 3 tacles réussis, une interception et 96% de passes réussies, dont 100% de passes en profondeur.

Iliman a certes été le joueur offensif le moins en vue du côté d’Everton, mais c’est à la suite d’un coup franc qu’il a obtenu que le club a inscrit le 4ème but (deuxième contre son camp de Dawson). Iliman a aussi apporté défensivement avec 3 tacles réussis. Cette victoire arrive au bon moment pour les Toffees, puisque leur prochain match sera le derby du Merseyside contre l’actuel leader Liverpool, le samedi 7 décembre à 12h30.

Jackson au repos, sur le banc

Au même moment, Chelsea de Nicolas Jackson se déplaçait chez la lanterne rouge Southampton. Les coéquipiers de Jackson se sont facilement imposés 5-1. Les deux Français Axel Disasi et Christopher Nkunku, ainsi que les trois Anglais Noni Madueke, Cole Palmer et Jadon Sancho, ont inscrit les buts des Blues. L’international nigérian Joe Aribo avait égalisé pour les Saints avant que ces derniers ne soient réduits à 10 à la 39ème minute.

Reposé pour ce match et laissant sa place à Nkunku, l’international sénégalais Nicolas Jackson a suivi la large victoire de son équipe sur le banc. Depuis le match nul contre Arsenal le 10 novembre dernier, les Blues restent sur trois victoires d’affilée en Premier League avec 10 buts inscrits et seulement deux buts encaissés. Ce nouveau succès les installe confortablement à la deuxième place du classement, à 7 points de Liverpool et devant leurs rivaux londoniens Arsenal grâce à une meilleure différence de buts.

La prochaine rencontre de Jackson et de ses partenaires sera un autre derby londonien contre Tottenham de Pape Matar Sarr, le dimanche 8 décembre à 16h30.

Relance pour PMS et Tottenham

Les Spurs vont boucler cette 14ème journée de Premier League ce 5 décembre à 20h15. PMS et ses coéquipiers, 8èmes avec 20 points, se déplaceront sur la pelouse de Bournemouth, actuellement 13ème avec 18 points. Les Cherries restent sur une victoire 4-2 contre Wolverhampton avec un triplé de Justin Kluivert. Quant aux hommes d’Ange Postecoglou, ils restent sur un succès contre Manchester City (4-0) et un match nul face à Fulham (1-1). Un résultat positif les rapprocherait davantage des places européennes.

L’international sénégalais devient de plus en plus indispensable dans le onze des Spurs. Après un début de saison poussif avec des entrées en jeu, l’ancien joueur du FC Metz s’est installé comme titulaire sous les ordres du technicien australien. Il est attendu pour débuter contre Wolverhampton afin de poursuivre sa montée en puissance.

Pathé voit rouge

En Espagne, les internationaux sénégalais ont disputé ce mercredi soir la Coupe du Roi. L’ex-international Youssouf Sabaly a participé à la qualification de la Real Betis sur la pelouse de Sant Andreu (club de Segunda Federacion). Les Sévillans se sont imposés sur le score de 3-1 grâce à Chimy Avila, Marc Bartra et Abdessamad Ezzalzouli. Sabaly a disputé l’entièreté de la deuxième période. Pathé Ciss et le Rayo Vallecano passent aussi ce tour de Coupe grâce à une victoire difficile face à Unionistas sur le score de 3-2. L’international sénégalais, entré en jeu à la 64ème minute, a été expulsé à la 86ème minute de jeu.

L’unique défaite de ce tour pour les Sénégalais a été celle de Villarreal de Pape Alassane Gueye et d’Alassane Diatta. Les Sous-Marins jaunes ont été surpris sur la pelouse de Pontevedra (1-0). Alassane Diatta, titulaire, a été remplacé à la 56ème minute de jeu par son compatriote.