Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, a annoncé, samedi à Dakar, le lancement d’une campagne exceptionnelle de délivrance de passeports et de cartes nationales d’identité. Prévue du mercredi 29 au vendredi 31 janvier 2025, cette initiative, selon une note, se déroulera simultanément dans trois localités : Dakar, Thiès et Ndame.

Les citoyens souhaitant obtenir leurs pièces d’identité peuvent se rendre, durant ces trois jours, aux sites dédiés : la porte du Millénaire à Dakar, la place de France à Thiès ou encore la sous-préfecture de Ndame, dans la région de Diourbel. Cette campagne vise à répondre aux besoins des populations n’ayant pas encore accès à ces documents officiels.