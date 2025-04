C’est un message fort, profond et sans complaisance que monseigneur André Guèye, nouvel archevêque de Dakar, a adressé aux jeunes catholiques, ce samedi, à l’occasion de la célébration des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) 2025, accueillies cette année par la localité de Pout Diack, dans le département de Thiès, rassemblant des milliers de jeunes chrétiens venus de différentes communes.

Lors de la messe solennelle présidée dans une atmosphère à la fois festive et spirituelle, le nouveau chef de l’Église du Sénégal n’a pas mâché ses mots, hier, en interpellant la jeunesse sur son manque d’initiative et de responsabilité. ‘’Il y a des jeunes qui sont complètement amortis, immobiles, amorphes, inactifs, sans aucune initiative, attendant tout des parents ou des adultes’’, a déploré monseigneur André Guèye devant une foule nombreuse et attentive.

Pour le nouvel archevêque de Dakar, la jeunesse ne se mesure pas à l’âge, mais à une mentalité. ‘’Il n’est pas question d’âge ou de force physique. La jeunesse est un état d’esprit. Elle doit se traduire par le dynamisme, la générosité dans le service et l’ingéniosité. Il faut oser, il faut prendre des initiatives. N’attendez pas qu’on décide à votre place’’, a-t-il martelé.

Monseigneur Guèye a ainsi rappelé aux jeunes leur responsabilité spirituelle et sociale dans un contexte où beaucoup se sentent perdus ou désabusés. Il les a exhortés à être acteurs de changement, à cultiver l’espérance, mais aussi à servir avec passion et foi : ‘’Souvenez-vous du thème des JMJ à Saint-Louis, en janvier 2024 : ‘Ceux qui espèrent dans le Seigneur marchent sans se fatiguer.’ La jeunesse doit marcher, servir et bâtir’’, a-t-il poursuivi.

Le thème de cette édition 2025, ‘’Vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi’’, trouve ainsi tout son sens dans cette dynamique de témoignage actif et d'engagement concret que l’Église attend de ses jeunes fidèles.

Le message de Mgr Guèye a résonné comme un appel au réveil, à l’heure où la société fait face à des défis multiples. Il a conclu sur une note d’encouragement, saluant ces adultes qui conservent l’esprit de jeunesse par leur enthousiasme et leur engagement quotidien.

À Pout Diack, la jeunesse chrétienne, rassemblée autour de sa foi, repart donc avec un message clair : elle doit être une force motrice, lucide, créative et engagée dans son Église comme dans son pays.

NDEYE DIALLO (THIES)