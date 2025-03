Journée soutien Palestine

Hier, dans un communiqué de l’ambassadeur d’Iran à Dakar, Hassan Asgari, les musulmans du monde entier ont été appelés à s’unir pour contrer le régime sioniste et ses partisans et à déclarer leur solidarité internationale avec les droits légitimes du peuple palestinien à travers des manifestations organisées. D’après la note, cet appel est à l’honneur de la Journée internationale d'Al-Qods.

Elle est initiée par l'imam Khomeini (RA), fondateur de la Révolution islamique, afin de soutenir le peuple palestinien. D’après le communiqué, l’objectif de cet événement mondial est de renouveler le soutien et la solidarité avec les Palestiniens et de résister à l’occupation du régime sioniste. ¨La Journée internationale d’Al-Qods revêt une importance encore plus grande en raison des crimes organisés commis par le régime sioniste à Gaza.

Elle a renforcé la responsabilité de tous les défenseurs de la liberté à travers le monde, en particulier des nations et gouvernements islamiques, de soutenir le peuple opprimé de Gaza et de Palestine¨, peut-on lire. Ils ont, par ailleurs, rappelé que le peuple palestinien, en particulier celui de Gaza, a traversé une année extrêmement difficile. ¨Depuis plus de 15 mois, il est confronté à des crimes généralisés.

Bien qu’un cessez-le-feu ait été déclaré à Gaza après 500 jours, la situation en Palestine, notamment à Gaza, reste profondément préoccupante¨, indique-t-il en rappelant également les flammes de la guerre qui ont été ravivées par les violations unilatérales du cessez-le-feu par le régime sioniste, et ¨de nouveaux complots, y compris des déplacements forcés, sont en cours contre ce peuple opprimé¨. D’après la note, il est souligné que les organisations internationales et des institutions de défense des Droits de l’homme, les crimes du régime sioniste comprennent des politiques d’apartheid contre les Palestiniens, le non-respect des résolutions de l’ONU.