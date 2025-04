La Direction technique nationale (DTN) de la Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées (FSJDA) a mis en place des pôles de perfectionnement dans des zones comme Saint-Louis, Thiès, en plus de Dakar, pour la préparation des combattants en vue des Championnats d’Afrique du 25 au 27 avril 2025.

La 46e édition des Championnats d'Afrique seniors individuels et par équipes mixtes de judo est prévue au palais des Sports d'Abidjan-Treichville, en Côte d'Ivoire, du 25 au 27 avril 2025. Cette compétition compte pour la qualification aux Jeux olympiques Los Angeles-2028. Pour être prête à ce rendez-vous du judo continental, la Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées (FSJDA) a entamé les préparations depuis un bon moment. Mais cette année, la direction technique nationale (DTN) a adopté une nouvelle approche. Pour éviter les contraintes liées aux regroupements, il est mis en place des ‘’groupes et pôles de perfectionnement’’.

‘’Il y a un autre système qu'on a déjà commencé à travailler depuis le mois de septembre. Une des innovations que j'ai mises en place, c’est les groupes de perfectionnement et les pôles de perfectionnement. L’idée, c’est de préparer nos équipes nationales, parce qu'avant ce n'était qu'à Dakar. Un bon judoka qui est étudiant ou élève, qui habite à Saint-Louis, était obligé de déménager, de venir à Dakar. Or, Saint-Louis est une des grosses bases du judo sénégalais’’, a indiqué le directeur technique national Alassane Ndiaye.

Ainsi, concernant les combattants locaux, des groupes de perfectionnement sont installés dans différentes zones du pays. ‘’Deux groupes de perfectionnement ; un à Dakar et un à Saint-Louis. Si je prends Saint-Louis, il y a Bilal Fofana qui est là-bas, Moustapha Diaby et Ousmane Sow. Ils sont en train de faire un travail assez impressionnant. A Thiès, on a un groupe de perfectionnement qui commence à se mettre aussi en place. Encore une fois, quand je vois le résultat des championnats, je vois le travail qui a été fait’’, a assuré Me Ndiaye. Le championnat du Sénégal organisé ce week-end a service de tremplin aux différentes équipes nationales.

Concernant les judokas sénégalais établis à l’étranger, la DTN a organisé des pôles de perfectionnement. ‘’Dans mon staff aussi, j’ai mis en place des représentants en Europe, aux États-Unis et au Japon. En Europe, on a Baye Diawara, qui était compétiteur en -81 kg, qui est basé en France. C'est lui qui suit ce groupe et ils sont en train de faire un travail. On a quelques jeunes qui sont venus de France pour ce championnat du Sénégal’’, a expliqué Alassane Ndiaye.

La suite de la préparation consiste à organiser un regroupement pour mettre en place les automatismes. ‘’Avec les entraîneurs nationaux, ils ont déjà prévu des entraînements dès mardi. On va augmenter un peu plus le volume. Aussi bien avec le groupe qui est à Saint-Louis que celui de Dakar. À Thiès, ils font aussi la même chose. Maintenant, le regroupement pour créer une cohésion du groupe, on est en train d'en parler avec le staff technique. Ce sera bientôt mis en place pour venir compléter ce qui a été déjà élaboré depuis le début’’.

L’objectif du Sénégal à l’édition 2025 est de ‘’rapporter le maximum de médailles possible’’, a fait savoir le DTN de la FSJDA. L’année dernière, le Sénégal a terminé à la 8e place de la 45e édition des championnats d’Afrique de judo seniors qui s’est déroulée du 25 au 28 avril 2024. Avec la médaille en argent de Georgette Sagna et les deux en bronze remportées par Mbagnick Ndiaye et Saliou Ndiaye, le Sénégal n’a pas pu faire mieux que lors des précédents championnats d’Afrique de 2023 au Maroc où l’équipe avait remporté une médaille d’or grâce à Mbagnick Ndiaye, deux médailles d’argent et trois médailles de bronze.

LOUIS GEORGES DIATTA