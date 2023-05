Le Centre national de la Fonction publique locale et de la formation (CNFPLF) a tenu, ce mercredi à Kaffrine, un comité régional de développement sur la Fonction publique locale et la formation. L'opérationnalisation de la Fonction publique locale a été au cœur des échanges.

L'adjointe au gouverneur de la région de Kaffrine, les autorités déconcentrées, les maires et les présidents de conseil départemental de ladite région ont tenu ce mercredi 17 mai 2023 un comité régional de développement (CRD) sur la Fonction publique locale et la formation.

Ainsi, les autorités locales ont échangé sur la mise en œuvre de la Fonction publique locale et la politique de formation à destination des agents et des élus des collectivités territoriales. Au cours des débats, il est également ressorti la nécessité pour les exécutifs locaux, employeurs, de comprendre le cadre légal et réglementaire qui encadre les procédures de gestion des ressources humaines territoriales en général et celui du personnel de la Fonction publique locale en particulier. Ce qui va régler, disent-ils, en partie, la mise en œuvre de la Fonction publique locale.

De même, l'opérationnalisation de la Fonction publique locale a été au centre des échanges entre l'équipe du Centre national de la Fonction publique locale et de la formation(CNFPLF) et les acteurs des collectivités territoriales.

Par ailleurs, bien que les moyens fassent défaut, il est apparu nécessaire, aux yeux de beaucoup d'acteurs présents à la rencontre, de travailler à trouver les ressources nécessaires pour assurer une formation aux agents des collectivités territoriales, de travailler à trouver les ressources nécessaires pour assurer une formation aux agents des collectivités territoriales.

Par la même occasion, la Direction de la Formation du CNFPLF a fait un point aux élus et autorités déconcentrées de Kaffrine sur les programmes de formation et de renforcement de capacités actuellement déroulés.

Prenant part à la rencontre, le directeur du CNFPLF, Abdou Khadre Ndiaye, après avoir rappelé le plan sectoriel intégré de formation décidé par le ministre des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des territoires, a par ailleurs souligné sa pertinence pour plus d'efficacité et d'efficience dans la conduite des formations au profit des agents des collectivités territoriales. "Avec les moyens, on organise. Faute de moyens, on s'organise", a lancé le sous-préfet de Mabo, au cours des échanges.

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)