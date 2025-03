Le tribunal de grande instance a rendu son verdict, ce mercredi, dans l’affaire opposant Solo Diané, imam et délégué de quartier de Doumassou, à Thomas Gaoussou Seydi et à la partie civile Abdoul Madjid Barry. Solo Diané et Thomas Gaoussou Seydi ont été reconnus coupables d’escroquerie et de complicité portant sur un terrain d’autrui qu’ils ont vendu pour 22 millions de francs CFA. Le tribunal les a condamnés chacun à six mois de prison ferme. Ils ont également été condamnés à payer solidairement la somme de 30 millions de francs CFA à la partie civile.

Solo Diané, 76 ans, délégué de quartier de Doumassou, dans la commune de Kolda, et Thomas Gaoussou Seydi, 49 ans, ont été interpellés et placés sous mandat de dépôt depuis le 28 février dernier. Ils ont été jugés le mercredi 12 mars pour escroquerie et complicité.

Devant la barre du tribunal, ils ont reconnu avoir vendu un terrain appartenant à Baba Badji pour 22 millions de francs CFA à Abdoul Madjid Barry, un commerçant établi à Kolda. Les prévenus ont soutenu qu’ils ne disposaient même pas de documents pouvant attester que la parcelle leur appartenait. De plus, ils ont signé l’acte de vente et la procuration sans aucune légitimité. Ils ont précisé que cela s’était produit en 2017.

Depuis lors, la partie civile courait après ses 22 millions de francs sans en recevoir un seul centime ni entrer en possession de la parcelle qu’elle avait achetée. À la question de savoir où sont passés les 22 millions, Solo Diané et Thomas Gaoussou Seydi ont révélé avoir utilisé cet argent à d’autres fins.

À l’issue du procès, Solo Diané et Thomas Gaoussou Seydi ont été condamnés chacun à six mois de prison ferme. Ils ont été reconnus coupables des délits d’escroquerie et de complicité. En outre, ils ont été condamnés chacun à payer une amende de 100 000 F CFA à l’État du Sénégal et solidairement la somme de 30 millions F CFA qu’ils devront verser à la partie civile.

NFALY MANSALY