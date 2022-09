Bouba Konta et Abass Konta, deux frères originaires du Mali, reposent désormais en paix en terre sénégalaise, loin de leur pays natal. L’inhumation a eu lieu, ce dimanche 11 septembre, en présence d’une marée humaine et des autorités administratives du Sénégal et de la République du Mali qui ont assisté à leur enterrement au cimetière du centre-ville Diaobé 1, dans la région de Kolda.

Dimanche 11 septembre 2022. Il est 12 h et quelques minutes à l’hôpital régional de Kolda. Le cortège funéraire quitte Kolda, avec les corps de Bouba Konta et Abass Konta, direction Diaobé. Une collectivité locale qui abrite le plus grand marché hebdomadaire de la sous-région. À bord de certains véhicules du convoi se trouvent plusieurs personnalités maliennes.

Il s’agit, entre autres, du 1er conseiller à l’ambassade du Mali à Dakar, Drissa Mallé, qui dirige la délégation dépêchée par l’État du Mali à Kolda, du secrétaire général du Conseil de base du Mali au Sénégal, Sallia Coulibaly, du président du Haut conseil des Maliens au Sénégal, Almodore Ibrahima Touré, et du président des ressortissants maliens basés dans la région de Kolda, Idrissa Kamissokho.

Après une heure de route, le cortège funéraire arrive à la grande mosquée de Diaobé, le lieu de culte où va se dérouler la prière mortuaire. Plusieurs autorités administratives, notamment le sous-préfet de Saré Collé Salé, les premiers adjoints aux maires des communes de Diaobé-Kabendou, de Médina Chérif…, sont mobilisés pour la circonstance.

Les deux cercueils sont recouverts d’étoffes aux couleurs du Mali. La foule est nombreuse, compacte et silencieuse. C’est dans cette ambiance pesante que se déroule la prière pour le repos de l’âme des défunts Bouba Konta (27 ans) et Abass Konta (22 ans), tués par deux Sénégalais. Les meurtriers ont rapidement été arrêtés, grâce à la diligence de la gendarmerie qui a mené l’enquête de main de maître. Ainsi, Habibou Sabaly et de Ibrahima Mballo ont été déférés au parquet et mis à la disposition du juge d’instruction. Ils risquent la prison à vie.

À 14 h, l’imam ratib de la grande mosquée de Diaobé, Mamadou Kébé, finit de faire les dernières prières. Il bénit les corps des défunts, avant de demander aux uns et autres de se remettre à Dieu, le Tout-Puissant.

Prenant la parole, le 1er conseiller à l’ambassade du Mali à Dakar, Drissa Mallé, salue l’esprit de dépassement dont a fait montre la communauté malienne basée dans la zone. Il remercie les autorités sénégalaises pour leur soutien moral, suite à ce malheur regrettable, avant de les inviter ‘’à consolider davantage les excellentes relations qui existent entre les deux pays’’.

À son tour, le sous-préfet de Saré Collé Salé, Abdou Konaté, représentant l’État du Sénégal, ne manque pas d’inviter aux uns et aux autres d’éviter que ce genre de drame se reproduise. Car le Sénégal et le Mali, dit-il, sont ‘’un et indivisible’’. Puis, il s’incline devant la mémoire des défunts et prie pour le repos de leurs âmes.

Au terme des témoignages et des prières, les deux pêcheurs maliens rejoignent leurs dernières demeures au cimetière du centre-ville de Diaobé 1, laissant derrière eux une communauté malienne meurtrie.

Pour rappel, ces deux frères ont été tués par deux Sénégalais, le lundi 5 septembre dernier, suite à un vol de poisson qui a mal tourné.

NFALY MANSALY