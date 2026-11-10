Que la mer cesse d’être le tombeau de nos promesses

Pour une coalition nationale de sauvegarde de la jeunesse, réunie autour du chef de l’État dès la clôture des Jeux olympiques de la jeunesse.

Une nation ne devrait jamais s’habituer à attendre de l’océan des nouvelles de ses enfants. Elle ne devrait jamais apprendre à reconnaître ses fils à un vêtement retrouvé, à une photographie incertaine, au récit brisé d’un survivant. Elle ne devrait jamais accepter que des familles restent suspendues entre deux impossibles : faire le deuil sans avoir de corps, continuer d’espérer sans avoir de nouvelles.

Le drame de l’émigration irrégulière nous impose pourtant cette blessure. Derrière chaque embarcation, des vies entières prennent le large : un apprentissage interrompu, un diplôme sans débouché, un métier qui ne nourrit plus, une dette, une attente familiale, une promesse faite à une mère. Et, lorsque la traversée tourne au désastre, ce ne sont pas seulement des passagers qui disparaissent. Ce sont des familles qui se défont, des quartiers qui s’endeuillent, des compétences et des forces dont le pays avait besoin.

Nous devons trouver les mots pour le dire, mais surtout la volonté pour l’empêcher : si une seule cause mérite aujourd’hui une coalition nationale, immédiate, sincère, dépassant les appartenances partisanes et les rivalités institutionnelles, c’est bien la sauvegarde de notre jeunesse.

Une coalition non pour ajouter un discours aux discours, mais pour opposer au départ mortel une perspective concrète ; à l’industrie des passeurs, la puissance organisée de l’État ; à la détresse des familles, une solidarité qui agit.

Le Sénégal accueille, du 31 octobre au 13 novembre 2026, les premiers Jeux olympiques de la jeunesse organisés sur le continent africain. Cette rencontre historique célèbre la jeunesse, son talent et sa capacité à porter l’avenir. Elle nous oblige aussi devant celle qui, loin des podiums, cherche simplement une place dans son propre pays.

Dès la clôture des Jeux, réunissons-nous autour du chef de l’État pour un pacte national de sauvegarde et d’avenir. Préparons-le dès maintenant. Car la clôture des JOJ doit être le rendez-vous de la mobilisation générale, jamais le prétexte d’un délai supplémentaire dans le secours ou la prévention.

Comprendre ce qui pousse au départ, sans accuser ceux qui partent

La première faute serait de réduire ces départs à une imprudence collective, à une fascination pour l’étranger ou à un défaut de patriotisme. On ne soigne pas une déchirure sociale en faisant le procès de ceux qui la subissent.

Les données disponibles donnent la mesure du défi. Au premier trimestre de 2025, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie, 33,5% des Sénégalais âgés de 15 à 24 ans n’étaient ni en emploi, ni en études, ni en formation. Cette proportion atteignait 44,2% en milieu rural. Au troisième trimestre de la même année, le chômage au sens élargi concernait 23,6% des jeunes actifs de 15 à 34 ans, contre 14,4% des actifs de 35 ans et plus. Ces indicateurs portent sur des populations différentes ; ils ne s’additionnent pas. Mais ils éclairent une même urgence : l’accès trop incertain à une activité et à une trajectoire d’insertion.

Ces chiffres ne permettent pas de dresser le portrait de chaque candidat au départ. Ils interdisent, en revanche, de traiter le phénomène comme une simple affaire de surveillance des plages.

Le profil migratoire du Sénégal élaboré avec l’OIM décrit une émigration qui touche différentes couches de la population active, en milieu rural comme en milieu urbain. Il souligne le rôle de la recherche d’emploi, du sous-emploi, de la vulnérabilité économique et de la réduction des possibilités de migration régulière. Il relève également l’implication de ressortissants des zones traditionnelles de pêche artisanale.

Il faut donc regarder plusieurs mécanismes à la fois.

D’abord, l’insuffisance du revenu, et pas seulement l’absence d’emploi. Un jeune peut travailler sans parvenir à vivre de son travail. Une activité ne devient une raison de rester que lorsqu’elle permet de se nourrir, de se loger, d’aider les siens et de préparer quelque chose au-delà du lendemain.

Ensuite, la difficulté à transformer un effort en avenir. Lorsque la formation ne débouche pas sur une activité, lorsque le projet attend indéfiniment un financement, lorsque les démarches absorbent l’énergie sans produire de résultat visible, c’est la confiance dans le parcours proposé qui doit être interrogée.

À cela s’ajoutent des dimensions que la réponse publique doit examiner sans caricature : le poids des attentes familiales, la comparaison avec les réussites visibles de la diaspora, les récits trompeurs sur les conditions d’existence à l’étranger, la honte parfois attachée au retour sans argent. Il faut écouter les jeunes pour comprendre le poids réel de chacun de ces facteurs, plutôt que prétendre parler à leur place.

Enfin, les réseaux de passeurs donnent une organisation au désespoir. Là où les réponses publiques peuvent sembler éloignées ou complexes, ils proposent une date, une place et une promesse. Mensongère, dangereuse, parfois mortelle, mais immédiatement formulée.

Voilà ce que notre action doit renverser : rendre la solution protectrice plus accessible que l’offre du passeur.

Nommer les morts avec rigueur, protéger les vivants avec fermeté

La gravité du drame ne nous autorise aucune approximation. L’OIM souligne que les données sur la route atlantique ouest-africaine demeurent rares et incomplètes, avec une collecte qui n’est pas harmonisée en dehors des arrivées aux Canaries. Les bilans portant sur cette route ne doivent donc pas être présentés comme des décomptes de seuls ressortissants sénégalais.

Cette incertitude statistique ne diminue en rien notre devoir. Elle lui ajoute une exigence : mieux documenter les disparitions, mieux accompagner les familles, mieux identifier les victimes, ne jamais confondre une personne disparue avec une ligne définitivement close.

Quant aux départs, notre objectif doit être sans ambiguïté : empêcher les traversées clandestines dangereuses, démanteler leurs réseaux d’organisation et ne laisser aucune alerte crédible sans réponse.

Mais la fermeté doit choisir sa cible. Les organisateurs, les financiers, les recruteurs et leurs éventuels complices doivent répondre de leurs actes. Les personnes secourues doivent être protégées, soignées et accompagnées. Le secours en mer doit demeurer une obligation absolue.

Nous ne devons pas faire de nos côtes une prison, ni de notre jeunesse une population suspecte. Nous devons empêcher qu’elles deviennent le quai d’embarquement d’un commerce de vies humaines.

Aucun responsable sérieux ne peut garantir qu’aucun départ clandestin ne surviendra jamais. En revanche, la nation peut exiger une mobilisation continue pour rendre ces départs toujours plus difficiles à organiser et, surtout, toujours moins désirables.

Dès les JOJ achevés, un pacte national d’exécution

Le chef de l’État devrait convoquer, dès la semaine suivant la clôture des Jeux, une rencontre nationale resserrée, préparée en amont et conclue par des engagements exécutoires.

Autour de lui : le gouvernement, les collectivités territoriales, la majorité et l’opposition, les employeurs et les syndicats, les organisations de pêcheurs, les acteurs agricoles, les établissements de formation, les banques, la diaspora, les autorités religieuses et coutumières, les associations de femmes, les chercheurs, les familles éprouvées et les jeunes eux-mêmes.

Tous autour du chef de l’État, non pour suspendre le débat démocratique, mais pour soustraire la survie de nos enfants à ses affrontements. L’unité nationale n’exige pas le silence des différences. Elle exige qu’elles cessent de nous empêcher d’agir ensemble.

Cette rencontre ne devrait pas se conclure par une déclaration supplémentaire. Elle devrait adopter un calendrier, un financement, des responsabilités nominatives et des résultats vérifiables.

Le président en garantirait l’impulsion et l’arbitrage ; le Premier ministre en conduirait l’exécution interministérielle ; les collectivités territoriales en assureraient l’ancrage de proximité. Une équipe légère de suivi, adossée aux institutions existantes, publierait les avancées et les retards.

Le maître mot doit être exécution.

1. Dans les sept jours : organiser la protection et l’alerte

Mettons en place une coordination opérationnelle permanente entre les services de sécurité, les autorités maritimes, les secours et la justice, avec une chaîne de responsabilité claire.

Un dispositif d’alerte confidentiel doit permettre à une famille ou à un témoin de signaler une préparation de traversée dangereuse. Son fonctionnement devra protéger les données personnelles, prévenir les dénonciations malveillantes et éviter d’exposer les personnes qui demandent de l’aide.

Les enquêtes devront suivre l’argent autant que les embarcations : identifier les collecteurs, les organisateurs, les circuits de paiement et les bénéficiaires, sous contrôle judiciaire.

Dans le même temps, chaque personne secourue devrait pouvoir accéder à un bilan sanitaire, à un soutien psychologique et à une première proposition d’accompagnement social et professionnel. Interrompre une traversée sans modifier ce qui l’a provoquée ne saurait constituer une réponse complète.

2. Dans les trente jours : offrir une réponse de proximité et un premier revenu

Dans les communes retenues à partir d’un diagnostic documenté des départs et des vulnérabilités, instituons un guichet unique d’avenir, sans construire de nouveaux bâtiments ni créer une administration supplémentaire.

Un jeune doit pouvoir y rencontrer un interlocuteur identifié, faire reconnaître ses compétences, exposer ses difficultés et obtenir, dans un délai annoncé, une proposition adaptée : apprentissage rémunéré, emploi, formation liée à un recrutement, accompagnement d’une activité ou prise en charge sociale.

À ce dispositif, associons des contrats territoriaux de transition rémunérée : entretien urbain, assainissement, réhabilitation d’équipements, restauration de milieux naturels, services de proximité. Chaque contrat devra correspondre à un besoin réel, respecter les règles du travail et comporter un parcours vers une activité plus durable.

Le principe est simple : ne pas demander à un jeune d’attendre plusieurs mois une formation ou un projet sans lui donner les moyens de traverser cette attente.

3. Dans les soixante jours : financer des activités qui ont déjà un débouché

Il faut cesser de confondre financement d’un dossier et création d’un revenu.

Expérimentons des contrats « marché–équipement–accompagnement ». Avant le décaissement, le projet doit identifier ses clients, ses coûts, ses conditions d’approvisionnement et son seuil de viabilité. Selon les cas, l’appui prendra la forme d’un équipement partagé, d’une location avec option d’achat, d’une garantie ou d’un financement progressif.

Les collectivités, les entreprises et les services publics pourraient, dans le respect des règles de la commande publique, rendre leurs besoins plus accessibles aux petites entreprises : allotissement adapté, information ouverte, délais de paiement suivis et accompagnement à la qualité.

Dans les territoires de pêche, l’effort devrait porter aussi sur les activités à terre : conservation, transformation, maintenance, sécurité, commercialisation. Dans les zones agricoles, aucun projet ne devrait être approuvé sans vérifier l’accès effectif à la terre, à l’eau, aux intrants et aux acheteurs.

L’innovation n’est pas toujours une technologie nouvelle. Elle peut être une règle enfin appliquée : ne plus financer une production sans préparer sa vente.

4. Dans les quatre-vingt-dix jours : faire de la formation une passerelle, non une salle d’attente

Lançons des contrats tripartites entre jeunes, centres de formation et employeurs. Les formations courtes devront partir de besoins professionnels identifiés, comporter une pratique réelle et prévoir une indemnité lorsque l’absence de revenu constitue un obstacle.

Une part du financement des opérateurs pourrait dépendre de résultats vérifiés : compétences acquises, insertion obtenue, maintien dans l’activité. Des contrôles devront empêcher les recrutements de façade et les exclusions des candidats les plus fragiles.

La diaspora pourrait contribuer par le mentorat, l’équipement, l’accès à des clients et l’investissement productif. Mais chaque partenariat devra reposer sur des engagements précis : qui apporte quoi, à quelle date, pour quel résultat ?

Dans le même esprit, préparons un héritage professionnel des JOJ : identifier, avec leur accord, les compétences acquises par les jeunes mobilisés autour de l’événement et organiser leur mise en relation avec les employeurs. La fête doit laisser autre chose que des souvenirs ; elle doit ouvrir des portes.

5. Ouvrir des voies régulières et rendre les résultats publics

Combattre les traversées clandestines ne signifie pas condamner toute mobilité. Il faut négocier des possibilités de formation, d’études et de travail réguliers, avec des critères publics de sélection, des contrats vérifiés, une protection des travailleurs et un accompagnement du retour.

Le véritable choix n’oppose pas l’enfermement au départ. Il oppose la mobilité organisée au voyage livré aux trafiquants.

Enfin, le pacte devra publier son coût, ses sources de financement et ses résultats. Avant toute nouvelle dépense, établissons un inventaire des dispositifs existants, de leurs bénéficiaires et de leurs performances. Réorientons ce qui peut l’être ; supprimons les doublons ; soumettons les financements nouveaux à un chiffrage et à un contrôle indépendants.

Le tableau de bord devra mesurer les revenus effectivement versés, les apprentissages commencés, les activités encore viables après plusieurs mois, les insertions durables, les familles accompagnées et les suites judiciaires données aux enquêtes. Le nombre d’interceptions, pris isolément, ne suffira pas à établir le succès.

Le pays a besoin de preuves, pas d’un nouveau vocabulaire de l’urgence.

Monsieur le Président, rassemblons le pays autour de ceux qu’il risque de perdre

Cette cause n’appartient ni à un gouvernement ni à une opposition. Elle appartient aux familles qui attendent, aux survivants qui portent l’épreuve, aux jeunes qui hésitent encore, à ceux qui travaillent et voudraient simplement que leur effort leur permette de vivre.

Nous n’avons pas le droit d’exiger de notre jeunesse qu’elle aime son pays sans nous obliger, en retour, à lui faire une place. Le patriotisme ne peut être un ordre donné à celui qui ne voit plus de chemin. Il doit devenir une expérience : celle d’être considéré, accompagné, traité avec justice et payé pour son travail.

Retenir nos jeunes ne doit pas signifier les immobiliser. Cela doit signifier leur donner des raisons assez solides pour qu’ils puissent choisir de rester, et des voies assez sûres pour que ceux qui partent n’aient pas à confier leur vie au hasard d’une traversée.

À la clôture des Jeux olympiques de la jeunesse, lorsque s’éteindra la flamme, allumons cette volonté commune. Que le même pays qui aura accueilli la jeunesse du monde se rassemble pour protéger la sienne.

Que chacun vienne avec une contribution, un engagement, une responsabilité. Que les entreprises ouvrent des perspectives, que les collectivités organisent la proximité, que les familles soient écoutées, que la justice frappe les trafiquants et que l’État tienne le calendrier.

La mer doit redevenir un lieu de travail, d’échange et d’horizon. Elle ne doit plus être l’issue vers laquelle nous laissons nos enfants se tourner faute de leur en avoir ouvert d’autres.

Notre devoir national est là : faire en sorte qu’au moment de choisir sa vie, un jeune Sénégalais ne soit plus conduit à croire qu’il doit d’abord la risquer.

Alioune NDOYE - Maire de Dakar-Plateau