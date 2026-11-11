Des mots qui jugent aux actes qui engagent

Dans sa tribune parue dans EnQuête de lundi 9 novembre 2026, le professeur émérite M. Khadiyatoulah Fall, nous rend un service précieux : suspendre le verdict pour rouvrir l'examen. Sa thèse, selon laquelle la valeur démocratique d'un choix tient aux raisons qui le fondent, aux actes qui le prolongent et à la possibilité d'en demander compte, gagne à être prolongée par les outils des sciences sociales.

-Les mots qui agissent.

Dire « trahison » ou « fidélité » n'est pas décrire : c'est agir. Les sociologues parlent d'étiquetage : l'étiquette précède l'examen, assigne une identité morale et exerce un pouvoir symbolique, celui de dire qui mérite d'être entendu. La tribune invite à désarmer ce pouvoir sans nier le droit de critiquer.

-Loyauté, voix et défection. Albert Hirschman a montré que face au déclin d'une organisation, l'acteur dispose de trois ressources : la loyauté, la prise de parole et la défection. Elles ne s'opposent pas, puisque la loyauté peut s'exprimer par la voix critique. Le débat public tend pourtant à ne retenir que le silence loyal ou la rupture bruyante. Or la qualité d'une démocratie se mesure aussi à l'espace laissé à la contestation intérieure, donc à la démocratie interne des partis et des coalitions que le professeur appelle de ses vœux.

-Économie morale et redevabilité.

La fidélité s'inscrit dans une économie morale de dons, de reconnaissances et de dettes sociales, que Marcel Mauss résumait par l'obligation de donner, recevoir et rendre. Cette grammaire fonde la confiance, mais peut brouiller loyauté personnelle et service public. Demander « à quoi demeure-t-on fidèle ? », c'est demander si l'on honore une dette envers une personne, une communauté ou le mandat reçu des citoyens. La science politique parlerait de redevabilité.

Les recompositions, moments liminaux. L'anthropologie, de Van Gennep à Victor Turner, nomme « liminaires » ces seuils où les statuts anciens se défont avant que les nouveaux ne se stabilisent. Les alliances qui bougent créent cet entre-deux, propice aux soupçons et aux procès d'intention. Le rite y sert à dire publiquement ce qui change et ce qui demeure. Nos démocraties ont leurs équivalents profanes : explication publique, débat parlementaire, publicité des accords. Ce sont des dispositifs de passage, non des formalités.

-Ce que nos traditions savent du désaccord. Le Sénégal dispose de ressources remarquables pour penser le conflit sans rompre le lien. Le cousinage à plaisanterie permet de se dire des vérités rudes sans briser l'alliance. La masla cherche l'apaisement sans humilier. Jom et ngor rappellent qu'on répond de ses actes la tête haute. Reconnaître à l'adversaire sa place d'interlocuteur est l'équivalent politique de cette éthique du lien.

Légitimité d'origine, légitimité d'exercice. La science politique distingue la légitimité des procédures et du suffrage de celle des résultats et de l'impartialité. Un changement d'alliance peut respecter la première tout en fragilisant la seconde, quand les engagements présentés aux électeurs sont substantiellement modifiés. La légalité ne dispense donc pas du devoir d'explication : les citoyens ne sont pas spectateurs des recompositions, ils sont les créanciers du mandat.

-Pour conclure. Le plus fécond dans cette tribune est l'exigence de symétrie : appliquer à soi les critères appliqués aux autres, avec une obligation de justification accrue pour qui détient l'autorité. C'est ce que la sociologie appelle la réflexivité. Elle protège contre l'intransigeance qui fait payer son prix aux autres comme contre le pragmatisme qui fait de chaque renoncement une nécessité. J'y ajouterais une conviction : cet examen sera d'autant plus fécond qu'il sera mené avec bienveillance, dans l'esprit de la masla, sans rien céder sur la rigueur. Comprendre plutôt que condamner, comparer plutôt que soupçonner : c'est ainsi que nos recompositions deviendront des apprentissages collectifs plutôt que des épreuves de disqualification mutuelle.

Elimane Ciré S.