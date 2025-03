En huitièmes de finale de la Ligue asiatique des champions, Al-Nassr a été tenu en échec par le club iranien d’Esteghlal FC (0-0), hier. Sadio Mané n’a pas profité de l’absence de Cristiano Ronaldo pour briller.

Al-Nassr démarre timidement la phase à élimination directe de la Ligue asiatique des champions. En match aller comptant pour les huitièmes de finale, le club saoudien a été tenu en échec par Esteghlal FC de Téhéran 0-0. Sans la superstar portugaise Ronaldo, sous la menace de 99 coups de fouet en Iran pour avoir pris dans ses bras une femme qui n’est pas son épouse, qui a préféré ne pas effectuer le déplacement avec ses coéquipiers. Sadio Mané n’a pas su profiter de l’absence du quintuple Ballon d’Or pour se mettre en évidence.

Sorti d’une défaite, vendredi dernier, sur la pelouse d’Al Orubah (2-1) en championnat, Al-Nassr devait surmonter très vite la pente pour bien aborder ce rendez-vous continental. Face à une équipe iranienne défaite par Persépolis (2-1) en championnat et larguée dans la course au titre (9e, à seulement huit points de la zone de relégation), les Saoudiens pouvaient espérer un bon résultat.

Malgré une domination assez nette (65 %), l’équipe de Riyad n’a pas réussi à faire sauter le verrou d’en face. Comme c’est le cas depuis ces derniers temps, l’attaquant sénégalais n’est pas parvenu à faire la différence. Evalué à une note assez moyenne de 6,7/10, le double Ballon d’Or africain a même manqué une grosse occasion à la 82e mn. À mi-distance du but, le Sénégalais n’a pas pu mettre assez de force sur son tir pour tromper le portier d’Esteghlal. Auteur d’un but et d’une passe décisive en huit rencontres en Ligue asiatique des champions, l’ancien joueur de Liverpool semble avoir perdu de son explosivité. Sur trois dribbles tentés, il n’a réussi qu’un seul et remporté que cinq des douze duels au sol sur lesquels il a été impliqué.

Koulibaly et Mendy en lice ce mardi

Les autres Sénégalais pensionnaires de la Saudi Pro League, notamment Kalidou Koulibaly et Édouard Mendy, entrent en lice ce mardi. Le défenseur central d’Al-Hilal et ses coéquipiers vont se rendre en Ouzbékistan pour y affronter le Pakhtakor. Le champion en titre saoudien sort de ses bases à un moment critique de sa saison. Classé deuxième du championnat, Al-Hilal a manqué l’occasion de se rapprocher de l’actuel leader, Al-Hittihad, tenu en échec le week-end dernier, en concédant à domicile une défaite face à Al-Ahli (2-3). Le club de Riyad alterne les bons et mauvais résultats depuis quelques semaines. En plus, Jorge Jesus devra composer avec un effectif décimé par les blessures. Pas moins de six joueurs manqueront à l’appel. Il s’agit de Joao Cancelo, Renan Lodi, Aleksandar Mitrović, Hassan Al-Tambakti, Yasser Al-Shahrani et Hamad Al-Yami. Koulibaly et sa bande doivent donner le meilleur d’eux-mêmes pour réaliser une bonne opération en attendant la manche retour dans une semaine à domicile.

Ils peuvent espérer atteindre cet objectif puisqu’ils feront face à une équipe de Pakhtakor pas dans les meilleures dispositions. Le club de Tachkent en manque de compétition du fait de la non reprise du championnat ouzbek est obligé de se rabattre sur les matchs amicaux pour préparer sa campagne asiatique. Il a d’ailleurs perdu trois de ses quatre dernières rencontres amicales, dont un nul. La dernière sortie de l’équipe en Ligue asiatique des champions s’est soldée sur une défaite face à Al-Gharafa de Seydou Sano (1-0), le 4 février dernier.

Pour sa part, Al-Ahli d’Édouard Mendy va se rendre au Qatar pour en découdre avec Al-Rayyan, cinquième du championnat qatari. Les hommes de Matthias Jaissle vont aborder ce match avec beaucoup de confiance. Auteur d’une bonne série de trois succès en autant de sorties en championnat, le club de Djeddah va tenter de prendre une bonne option pour la qualification afin de se faciliter la tâche à domicile dans une semaine. Les Saoudiens peuvent compter sur leur dernier rempart, Édouard Mendy en pleine forme. Mais aussi sur leur attaquant anglais, Ivan Toney, auteur du triplé contre Al-Hilal (2-3), vendredi dernier en Saudi Pro League.

LOUIS GEORGES DIATTA