La 11e journée de Ligue 1 sera marquée par le choc entre Génération Foot et le leader AS Douanes, de même que le classique entre le Casa Sport et le Jaraaf de Dakar, à Ziguinchor, ce dimanche.

L’AS Douanes (19 pts) va défendre crânement sa place de leader acquise la journée précédente aux dépens du sortant, Diambars. Les Gabelous se rendent à Déni Birame Ndao pour y affronter Génération Foot (3e, 18 pts) sur sa pelouse. Ce match oppose les deux équipes les plus en forme du moment, avec une série d’invincibilité de six matches. Cinq victoires et un nul pour les Douaniers et quatre victoires et deux nuls pour les Académiciens.

Ces derniers, tenus en échec par Diambars le week-end dernier, tenteront de renouer avec la victoire pour chiper la première place à l’AS Douanes. Le fauteuil de leader est également courtisé par les Académiciens de Saly, qui occupent la 2e place, à égalité de points avec l’AS Douanes. Diambars essayera de reconquérir la tête du classement en allant s’imposer sur le terrain de l’AS Pikine (6e, 15 pts). Mais les Pikinois, auteurs de deux victoires successives, ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Teungueth FC (4e, 17 pts) qui se rend sur la pelouse du Stade de Mbour (9e, 12 pts) pourrait également prétendre au leadership. Les Rufisquois, éliminés en phase de poules de la Ligue africaine des champions après leur défaite (1-0) contre MC Alger, vont jouer à fond ce match pour rester dans la course au titre.

Casa-Jaraaf, le classique

Le premier classique de la saison entre le Casa Sport (7e, 13 pts) et le Jaraaf de Dakar (8e, 13 pts) se joue à Ziguinchor, ce dimanche, au stade Aline Sitoé Diatta. Les Médinois, qui ont enregistré leur premier point dans la poule C de la Coupe de la Confédération Caf face au Club sfaxien (1-1) espèrent renouer avec le succès en championnat. Mais les Ziguinchorois, revenant d’un voyage victorieux à Mbour face à Mbour Petite Côte (1-2), tenteront de maintenir leur cadence victorieuse. Le club de Niary Tally - Grand Dakar - Biscuiterie (14e, 6 pts) nourrit la même ambition face à Dakar Sacré-Cœur (11e, 9 pts) samedi. Les Galactiques, qui ont mis fin à une série de sept défaites en s’imposant (1-0) face au Cneps Excellence de Thiès (6e, 15 pts) visent une victoire pour sortir enfin de la zone de relégation.

Le Cneps reçoit, ce dimanche, Mbour Petite Côte et essayera de se relancer, après sa chute face à Niary Tally. L’Us Gorée (13e, 7 pts) reçoit le même jour le Ndiambour de Louga (10e, 11 pts).

Programme Samedi Alassane Djigo 17h Dakar Sacré-Cœur - Niary Tally Dimanche Thiès 17h Cneps Excellence - Mour Petite Côte Stade Massène Sène 17h Stade de Mbour - Teungueth FC Stade municpal Mbao 17h US Gorée - Ndiambour Stade Djiby Diagne 17h Génération Foot - AS Douanes Stade Alassane Djigo 17h AS Pikine - Diambars Stade Aline Sitoé Diatta 17h Casa Sport - Jaraaf Ligue 2 – 11e journée Samedi Stade Cneps 15h Africa P. Foot – Port 17h Amitié FC - Renaissance Dakar Stade Massène Sène 17h EJ Fatick - Keur Madior Dimanche Stade Ibrahima Boye Guédiawaye FC - Jamono Fatick Stade Mawade Wade 17h Linguère - Duc Stade Amadou Barry 17h US Ouakam - Thiès FC Stade Fodé Wade 17h Demba Diop FC - Sonacos

LOUIS GEORGES DIATTA