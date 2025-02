La 15e journée de Ligue 1 a démarré ce week-end avec quatre rencontres au programme. WallyDaan de Thiès a battu la Linguère (0-1) et s’est hissé provisoirement à la deuxième place en attendant le match du Jaraaf, qui joue ce lundi contre HLM.

WallyDaan de Thiès a réalisé une belle opération, ce samedi, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Le promu a battu en déplacement la Linguère de Saint-Louis, sur le score d’un but à zéro. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Moussa Jalo à la 59e minute. Le club thiessois en a profité pour se hisser provisoirement à la deuxième place du classement, avec 27 points. Il se rapproche à seulement une longueur du leader, US Gorée (1er, 28 pts), dont le match contre Guédiawaye FC (10e, 17 pts) est reporté en raison de l’indisponibilité des forces de défense et de sécurité.

Ce résultat ne fait pas les affaires des Saint-Louisiens qui voient leur série de deux victoires d’affilée s’arrêter brusquement. À cause de cette défaite, la Linguère est rétrogradée de la 11e à la 13e place, avec 16 points.

Le Jaraaf de Dakar (3e, 25 pts) reçoit l’ASC HLM (15e, 14 pts) ce lundi. Le club de la Médina joue gros au stade municipal de Yoff. Les Médinois ont la possibilité de prendre provisoirement la tête du classement, en attendant le match US Gorée - GFC. Mais les hommes de Malick Daf risquent de perdre définitivement la deuxième place s’ils ne gagnent pas.

GF renoue avec le succès

Si la Linguère a raté le coche à domicile, Génération Foot n’a pas manqué l’occasion de renouer avec le succès, après le nul sur la pelouse de Jamono Fatick (1-1), le week-end dernier. Les Grenats sont allés battre l’AS Pikine (14e, 15 pts) chez elle, sur le score d’un but à zéro, ce samedi. Pape Abass Badji a ouvert le score pour GF à la 35e minute. C’est son premier but avec les Académiciens de Déni Birame Ndao, qui ont conservé leur avantage malgré leur réduction à neuf (deux cartons rouges à la 56e et 90e +6). Génération Foot pointe provisoirement au pied du podium, quatrième (21 pts). Par contre, l’AS Pikine tombe après le nul concédé face à HLM, la semaine dernière, et reste à un seul point de la zone rouge, qu’elle pourrait intégrer si HLM obtient au moins un point contre le Jaraaf.

Le Casa Sports (12e, 16 pts) n’a pas su reproduire sa belle prestation de la semaine passée sur la pelouse de Guédiawaye FC (2-3). Les Ziguinchorois ont été tenus en échec (0-0), ce dimanche, par l’US Ouakam (5e, 20 pts).

La 15e journée se poursuit ce lundi avec deux rencontres. En plus de Jaraaf - HLM, Dakar Sacré-Cœur (6e, 19 pts) reçoit Jamono Fatick (14e, 10 pts), au stade municipal des Parcelles Assainies. Alors que Ajel (7e, 19 pts) - Oslo (9e, 18 pts) est reporté.

Résultats Ligue 1 Teungueth FC - Sonacos 1-1 Linguère - WallyDaan 0-1 AS Pikine - Génération Foot 0-1 Casa Sports - US Ouakam 0-0 Lundi Stade municipal Yoff 16h30 Jaraaf - ASC HLM Stade municipal Parcelles Assainies 16h30 Dakar Sacré-Cœur - Jamono Fatick US Gorée - Guédiawaye FC Reporté

Ajel - Oslo FA Reporté Ligue 2 - 15e journée AS Bambeye - Cneps Excellence 1-0 Essamaye FC – Diambars 1-1 AS Saloum - Étoile Lusitana 1-3 ASC Cambérène - AS Kaffrine 1-0 Stade de Mbour - Amitié FC 1-1 RS Yoff - AS Douanes 1-2 Thiès FC - Ndiambour 0-1 Lundi Stade Alassane Djigo 16h30 Niary Tally - Duc

LOUIS GEORGES DIATTA