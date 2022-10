Le championnat de Ligue 1 a démarré, ce week-end. Le champion en titre, le Casa Sports, a réussi son entrée en matière, en s’imposant un but à zéro face au Cneps Excellence de Thiès, hier au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor.

Le champion du Sénégal a réussi son entrée en lice pour la saison 2022-2023. Le Casa Sport (4e, 3 pts) a accueilli et battu, hier, le Cneps Excellence (11e) de Thiès sur le score d’un but à zéro. C’est dans la dernière minute de la première période (45e) qu’Aliou Diatta, qui a passé en revue toute la défense thiessoise, a inscrit l’unique but de la rencontre. Les Ziguinchorois ont soigné leur entrée en matière par rapport aux trois dernières années où ils ont perdu face à Teungueth (0-1 en 2019-2020 et 2-0 en 2020-2021) et fait match nul face à Dakar Sacré-Cœur (1-1 en 2021-2022).

Génération Foot occupe la tête du classement, grâce à sa victoire 2-0 face à l’AS Pikine, bon dernier (14e, 0 pt). Les Grenats ont mis fin à leur série de deux défaites d’affilée au stade Alassane Djigo de Pikine. Dakar Sacré-Cœur est le dauphin de GF. DSC a remporté le duel des Académiciens face à Diambars de Saly, sur le score de deux buts à un. Teungueth FC occupe la dernière marche du podium, grâce à sa victoire (1-0) sur l’AS Douanes (13e, 0 pts). Les Rufisquois avaient battu les Gabelous chez eux, la saison dernière, sur le score de deux buts à zéro.

Le Stade de Mbour marque son territoire

Le Stade de Mbour (5e, 3 pts) a réussi son retour dans l’élite du football sénégalais. Le club mbourois a accueilli et battu le Guédiawaye FC (12e, 0 pt) sur le score d’un but à zéro. Mamadou Sarr a ouvert la marque dès la 12e mn de jeu. Les Dakarois ont couru en vain derrière le score durant tout le temps réglementaire.

L’autre promu, la Sonacos (9e, 1 pt), n’a pas fait aussi bien que le Stade de Mbour. Mais le club de Diourbel a tenu en échec le Jaraaf de Dakar (0-0) au stade Iba Mar Diop.

La Linguère de Saint-Louis (6e, 1 pt) a partagé le point du nul avec l’US Gorée (7e, 1 pts).

Résultats Stade de Mbour - Guédiawaye FC 1-0 Dakar Sacré-Cœur - Diambars FC 2-1 Teungueth FC - AS Douanes 1-0 Jaraaf - Sonacos 0-0 Linguère - Us Gorée 0-0 As Pikine - Génération Foot 0-2 Casa Sports - Cneps Excellence 1-0 LIGUE 2 - 1RE JOURNÉE Keur Madior - US Ouakam 0-1 Amitié FC – Oslo FC 0-0 Duc - Wally Daan 0-0 Port - Thiès FC 0-2 Ndiambour - Demba Diop 2-1 AJEL – HLM 1-0 Mbour Petite Côte - Jamono Fatick 0-1

LOUIS GEORGES DIATTTA